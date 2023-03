Top 5 des applications anti-inflation pour comparer les prix

L’inflation n’a pas vraiment de cible particulière et s’en prend à tout le monde. Le problème c’est que lorsque vous avez des moyens limités, cela vous touche plus que votre voisin qui a deux voitures, une maison à la campagne et une centaine d’actions Apple. Pour vous guider vers les prix les plus bas, et comme les prix varient d’un magasin à l’autre, voici 5 applications pour payer moins cher les produits dont vous avez besoin.

Bonial

Bonial vous demande d’entrer votre code postal et vous permet ensuite d’avoir accès à tous les catalogues promotionnels des magasins autour de vous. Vous pouvez alors taper le nom d’un produit et vous aurez ensuite la liste de ceux en promotion selon l’enseigne. Pas besoin de chercher parmi la centaine d’enseignes, sélectionnez juste les magasins qui vous intéressent et laissez opérer la magie !

AchatMoinsCher

Lancé en France en 2010, AchatMoinsCher permet simplement d’intégrer le lien d’un produit. L’application vous montrera les différents prix dans plus de 2500 boutiques. Vous pouvez même créer des alertes pour savoir quand les prix baissent. Une très bonne appli si vous recherchez une référence précise.

Qui est le moins cher ?

Même si elle a été créée par Leclerc, l’application Qui est le moins cher compare les produits de toutes les enseignes sans exceptions. Vous pouvez même y faire des listes pour avoir accès à vos achats favoris plus rapidement et savoir en un clin d’œil où vous le trouverez le moins cher. Un très bon outil qui permet aussi de scanner ses produits, de les enregistrez et faire une nouvelle recherche quand vous en aurez besoin…

LeBonDrive

Ce site Internet vous laisse entrer votre code postal et vous indique ensuite les meilleurs prix proposés dans les drives autour de vous selon le magasin. Vous pouvez même directement y faire vos courses. LeBonDrive propose aussi ses propres réductions négociées avec les magasins. Mémorisez vos listes de courses, achetez malin et consommez mieux !

Idealo

Voilà plus de 20 ans qu’existe Idealo. Ce comparateur de prix indépendant informe les visiteurs des prix les plus bas pour chaque produit. Il permet de mettre en concurrence de nombreux magasins et vous pouvez même scanner le code barre d’un objet pour le retrouver facilement. Sur les 170 millions répertoriés sur l’application, vous devriez trouver le vôtre. On trouve de tout sur Idealo, du plus superflu (parfum, gadgets électroniques) au plus indispensable (pneus, produits pour les bébés, etc.)