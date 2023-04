Tinder : un nouvel abonnement à 500$ par mois ?

C’est dans une interview donnée à FastCompany que le CPO (Chief Product Officer) de Tinder, Mark Van Ryswyk, a évoqué un nouvel abonnement en développement pour l’application de rencontre. Il s’agit de Tinder Vault, une offre destinée aux membres dits “à haute intention” (entendre par là les personnes riches) prêts à dépenser 500 dollars par mois pour avoir accès à une version exclusive de la plateforme.

In today's global state of loneliness news, Tinder is working on a $500 per month subscription service for it users, 'Tinder Vault.'

Tinder Vault will offer value adds which could include include a 24/7 expert advice 'Concierge Service.'

Tinder Vault is still in its testing…

— Thebe Montse (@ThebeMontse) April 6, 2023