Test Nearby Share : le nouvel outil pour des transferts entre Android et PC !

C’est quoi Nearby Share ?

Pour concurrencer la solution AirDrop d’Apple, Google avait lancé en 2020 son propre outil, Nearby Share. Une suite qui permet à l’utilisateur de transférer rapidement des photos, des vidéos ou autres fichiers entre appareils compatibles, donc, jusqu’à maintenant, deux terminaux Android, donc les smartphones et tablettes avec cet OS, ainsi que les Chromebooks.

Une version bêta pour Windows

Pour accroître l’utilité de son service, Google vient ainsi d’annoncer l’arrivée prochaine de sa solution sur PC Windows. Plutôt pratique si vous souhaitez, par exemple, bénéficier d’un écran plus grand pour visualiser une image ou un document sans utiliser des chemins de traverse.

La solution va donc arriver sur les PC Windows dans les prochains mois en version grand public. D’après Google, elle fonctionnera en permanence une fois installée, que l’application tourne sur le bureau ou bien soit uniquement disponible en arrière-plan. Pour le fonctionnement, on reprend le très simple Drag & Drop, avec une circulation des fichiers dans les deux sens (vers le mobile et vers le PC). Cela fonctionne très bien, il est même possible de recevoir des fichiers de contacts que vous aurez préalablement autorisés. Dans Windows, une nouvelle entrée fera son apparition dans le menu contextuel du clic droit. Sur Android, il suffira de choisir cette fonctionnalité dans les options de partage. Magique !

Des régions sélectionnées pour le test

Pour l’heure, la version Windows de Nearby Share n’est pas disponible pour tout le monde. D’après le communiqué de Google, un certain nombre de pays et de zones sont exclus de la Bêta : l’Autriche, la Belgique, ou encore le Danemark, l’Estonie, l’Allemagne, mais aussi la France.

Avec un VPN, il est néanmoins possible de gruger et de télécharger l'appli en utilisant une IP américaine.

Bon, on devine que l’utilisation d’une solution made by Google ne ravira pas tous les utilisateurs. Alors, pour ceux qui souhaitent trouver une alternative simulant AirDrop sur Android, nous avons la solution ! Un outil Open Source existe, permettant le partage de fichiers entre appareils Android, iOS, Windows, macOS et même Linux : LANDrop. Nous vous conseillons le test de cet outil, bien pratique pour simplifier le partage de fichiers entre appareils. Ceux qui veulent de la simplicité et une connexion Android-Windows pourront aussi essayer AirMore.