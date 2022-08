Téléphone perdu ? Téléphone volé ? Samsung et Google vous aident à le retrouver !

Il est toujours très frustrant de perdre ou de se faire voler son téléphone ! Et c’est encore plus vrai quand l’appareil en question coûte plusieurs centaines d’euros. Heureusement, les fabricants ont déjà pensé à ce genre de problème…

Voici deux applications incontournables pour retrouver la trace de son smartphone : Find My Mobile et Find My Device. Deux services qui se ressemblent beaucoup, l’un est une création Samsung, l’autre une création Google.

Le service Find My Mobile : en quoi ça consiste ?

Le fabricant de smartphones Samsung a lancé un service particulièrement apprécié des utilisateurs baptisé Find My Mobile. Il s’agit en gros d’une application qui permet au propriétaire d’un téléphone perdu ou volé de le retrouver à distance. Comme son nom l’indique, le service est réservé aux propriétaires de Samsung.

Si c’est votre cas, il est possible de s’inscrire et de tracer son mobile directement depuis le site de Samsung :

Le service offre également des options supplémentaires très pratiques. Il est possible de supprimer ou de sauvegarder les données de son téléphone à distance, de verrouiller son écran, d’avoir une mise à jour automatique de la dernière position connue de l’appareil toutes les 15 minutes, d’émettre un son via la fonction “Ring” si le propriétaire du téléphone se trouve à proximité ou encore d’interagir avec « l’utilisateur » du téléphone en affichant un message personnalisé sur l’écran. Des fonctionnalités plutôt pratiques si son téléphone a été volé ! Vous pourrez par exemple discuter avec votre voleur et lui pourra vous demander une rançon !

Pour son fonctionnement, ce service n’a pas besoin d’un accès “root” (c’est-à-dire administrateur), ce qui est un petit plus pour les utilisateurs débutants.

Google vous propose également son Find My Device

Impossible de ne pas mentionner cette application ! L’éditeur de Find My Device n’est autre que Google.

Si on aime pas certaines de leurs applications, on doit bien reconnaître que là ça décoiffe ! Ce service permet en effet de non seulement localiser un appareil à partir de sa dernière position GPS connue, de verrouiller (ou de supprimer) les données à distance, mais en plus il est possible d’utiliser les plans d’intérieurs de certains bâtiments publics (aéroports, centres commerciaux) pour localiser plus facilement son téléphone.

Voici à quoi ressemble cette application fantastique :

Find My Device prend en charge toutes sortes d’appareils connectés : téléphone, montre connectée ou tablette. Bref, rien (ou presque) n’est définitivement perdu !