Telegram : avec la blockchain, plus besoin de carte SIM pour se connecter

Pour assurer encore plus d’anonymat, il est maintenant possible de se connecter à Telegram sans carte SIM. Explications.

Dans la grande guerre des messageries, Telegram a su tirer son épingle du jeu en proposant une interface qui protège au plus possible les données personnelles. Avec Signal, elle est donc une alternative à conseiller à tous ceux qui fuiront comme la peste les WhatsApp et autre Messenger. Aujourd’hui, l’application va plus loin puisque vous n’aurez même plus besoin de carte SIM pour vous y inscrire.

Telegram : pas de carte, mais un sacré numéro

Dans son dernier billet de blog, Telegram a en effet annoncé qu’il n’était maintenant plus obligatoire de posséder une carte SIM pour s’inscrire au service de messagerie. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas besoin de numéro de téléphone. C’est ainsi ici que se cache la particularité toute trouvée des développeurs. L’application propose maintenant via sa plateforme Fragment d’acquérir un numéro anonyme sur la blockchain. Vous devrez la payer en Toncoin et, pour un numéro aléatoire, il vous en coûtera 9 jetons (soit environ 18 € à l’heure où ces lignes sont écrites). Il est possible de remporter un numéro aux enchères. Si vous voulez vous la jouer original avec le « +888 8 888 », alors ce sera un peu plus cher : 31 500 TON, soit 63 000 euros. Mais quand on n’aime, on ne compte pas ! Plus sérieusement, ce numéro ne sert absolument à rien à part se connecter à un compte Telegram. La société met en avant le côté « anonyme » de l’opération, mais la blockchain Fragment fonctionne comme toute les autres : elle est traçable. L’unique avantage réside dans la non-nécessité de fournir son réel numéro de téléphone.

D’autres nouveautés ont été annoncées pour ce mois de décembre. Parmi les plus intéressantes, il est maintenant possible de paramétrer la suppression automatique de tous les messages d’une conversation précise. Tous les jours, semaines, mois ou autre… Le choix est vôtre. Vous pourrez également créer des topics dans les conversations réunissant plus de 100 personnes. Cela devrait ainsi les rendre un peu moins brouillonnes.