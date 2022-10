Sortie de la Razer Edge : une console de jeu Android sous stéroïdes !

Alors que jusqu’ici les consoles sous Android étaient rares et plutôt spécialisées dans le retrogaming, la marque Razer vient d’annoncer une machine un peu particulière : la Razer Edge. Ni smartphone, ni tablette, l’appareil ressemble à une sorte de Steam Deck avec des manettes latérales amovibles comme on peut en voir sur la Nintendo Switch. Elle s’appuie sur différents catalogues de jeux : le Play Store de Google, celui d’Epic Games, mais surtout le Xbox Cloud Gaming et le GeForceNow de Nvidia. Il s’agit donc à la fois d’une console permettant d’héberger des jeux, mais aussi de profiter du cloud gaming et même de streamer ses titres depuis son PC (avec Steam Link notamment). Tout terrain donc…

The Razer Edge is the Ultimate Android Gaming Handheld powered by the exclusive Snapdragon G3x Gen 1. Built with an active-cooled gaming chipset & 144Hz AMOLED display, enjoy unbeatable gaming performance. Comes with a Razer Kishi V2 Pro—reserve one now: https://t.co/MYU7PkrxHV pic.twitter.com/EBLxh5dOM0 — R Λ Z Ξ R (@Razer) October 15, 2022

Une fiche technique ambitieuse…

Pour un prix de 400 dollars, cette console affiche de solides caractéristiques techniques avec un écran AMOLED de 6,8 pouces (17,2 cm), une définition de 2400 × 1080 pixels et un balayage 144 Hz. C’est bien mieux qu’une Switch par exemple (6,2 pouces IPS à 1280×720 pixels et 60 Hz). Côté performances, on pourra compter sur une puce Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 avec 8 Go de RAM DDR5. Attention, l’appareil ne contient que 128 Go de stockage UFS 3.1, mais il est possible d’étendre cet espace jusqu’à 2 To.

On compte aussi une batterie 5000 mAh, un port jack 3.5 mm, 2 speakers stéréo, 2 micros et une caméra frontale Full HD 60 fps. Un beau bébé quand même avec ses dimensions de planche à voile (260 x 85 x 11 mm) et ses 401 grammes sur la balance. Dans la boîte on trouvera aussi les écouteurs « true wireless » Razer Hammerhead. Notez qu’il existe aussi une version WiFi 6E + 4G/5G, mais cette dernière ne sera disponible qu’aux USA avec l’opérateur Verizon.

Ils en ont de la chance ces « améwicains »…