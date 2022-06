Sondage, traduction, suppression message… 8 astuces pour la version mobile de Skype (Android & iOS)

1/ Un raccourci pour vos conversations favorites

Au lieu d’ouvrir l’appli à chaque fois que vous voulez parler, vous pouvez mettre une conversation directement dans l’écran d’accueil. Faites un appui long sur l’icône de l’appli et sélectionnez un contact en faisant encore une fois un appui long. Une icône dédiée prendra place dans l’écran d’accueil : reprenez votre conversation en un seul geste !

2/ Modifier ou supprimer un message

Vous venez d’écrire une grosse bêtise à l’un de vos contacts ? Pas de panique, faites un appui long sur le message envoyé puis choisissez Modifier dans la fenêtre. Retirez ensuite les mots qui vous gênent dans le message et corrigez-en les fautes avant de presser OK. D’ici, vous pouvez aussi le Supprimer.

3/ Partager des fichiers et des contacts

Lorsque vous avez sélectionné un contact, vous verrez en bas une icône avec un +. D’ici vous pourrez envoyer des photos, vidéos, mais aussi des fichiers et même votre emplacement géographique. Pratique pour se retrouver avec des amis gilets jaunes…

4/ Planifier un appel

Dans le même menu, vous pourrez planifier un appel avec un correspondant. Vous serez donc notifié lorsqu’il sera l’heure de passer votre coup de fil. Ne ratez plus jamais un appel important !

5/ Faire un sondage

Toujours dans Contenus et outils, vous pouvez envoyer un sondage à vos amis. Cela peut sembler superflu, mais c’est très pratique. Plutôt que de se perdre dans des explications et des réponses à analyser (surtout avec plusieurs participants), posez simplement une question avec un vote à la clé : Où va-t-on manger ce midi ? Quelle couleur de papier peint choisiriez-vous pour la salle de repos ? Qui va dire à Jean qu’il devrait garder ses chaussures au travail ?

6/ Envoyer des crédits Skype

Dernière astuce dans ce menu : l’envoi de crédits Skype. Vous le savez dans doute, mais pour appeler un numéro normal avec Skype (portable ou fixe), il faut payer avec des crédits Skype. Si votre correspondant ne peut pas se les permettre, il est possible de lui envoyer 2, 5 ou 10 € depuis votre réserve. Attention, vous ne pouvez le faire que si votre contact a ouvert un compte avec la possibilité de mettre des crédits.



7/ Traduire les conversations

C’est une option très sympa. Il en en effet possible de traduire une conversation à la volée avec un correspondant. Pratique pour faire comprendre à votre belle-mère serbe qu’elle ne peut pas venir à Noël. Appuyez sur votre photo de profil en haut puis allez dans Paramètres>Général>Paramètres de traduction. Après avoir choisi la Langue parlée par défaut, vous pouvez choisir de faire traduire par une voix de femme ou une voix d’homme.

8/ Ajouter des participants

Lorsque vous parlez avec un correspondant en vidéo, il est possible de partager l’écran, prendre une capture, enregistrer la vidéo et ajouter des sous-titres, mais l’option la plus pratique reste la possibilité d’ajouter des correspondants « à la volée ». Plus besoin de recommencer toute la session avec des invitations qui n’en finissent plus. Si un correspondant se connecte pendant que vous parlez, il suffit de faire Ajouter des contacts en bas à gauche.