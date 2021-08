Son adaptatif des Google Pixel : réduisez les bruits pour une meilleure écoute

On connaît déjà la fonctionnalité de certains écouteurs qui permet d’annuler les bruits ambiants, mais on sait moins que les Google Pixel proposent la même fonction sous Android 11 et 12. Un petit bonheur au quotidien qu’il s’agisse de qualité d’écoute pendant les appels, en vidéo ou lecture audio…

Les appareils Pixel sont souvent utilisés par Google pour ajouter de nouvelles fonctionnalités qui seront reprises plus tard à plus grande échelle à l’instar du Dossier verrouillé de l’application Photos. Depuis Android 11, les Google Pixel connaissent une fonctionnalité qui est un peu passée inaperçue auprès du grand public, mais qui a tout son intérêt : le Son adaptatif.

Sur Android 11 et 12… Mais uniquement sur les Pixel pour le moment

On connaissait déjà la batterie adaptative, la luminosité adaptative ou bien la colorimétrie adaptative qui consiste à changer la chaleur des couleurs en fonction de l’éclairage (néon, incandescent ou naturel), mais il existe peu de réglage pour le son sous Android. Ici le Son adaptatif « améliore la qualité audio du haut-parleur de votre téléphone. Elle évalue l’acoustique à proximité à l’aide du micro, puis adapte les paramètres de l’égaliseur de son à votre environnement ». Testée sous Android 12 (SPB4.210715.011) avec un Pixel 4a 5G, la fonctionnalité est aussi disponible sur le Pixel 5. Notez qu’il existe un moyen d’y avoir accès sur les Pixel 3, 3a, 3XL, 4, 4a et 4XL, mais il faudra un peu bidouiller.

Alors, est-ce que c’est bien ?

Nous avons essayé le Son adaptatif dans différentes situations : écoute d’un podcast à la plage, passer un appel dans une salle des fêtes ou regarder une vidéo YouTube dans une pièce qui résonne comme une salle de bain, etc. Les résultats sont assez probants, mais varient en fonction de l’utilisation et de l’endroit. Les appels sont meilleurs avec notre Pixel 4a 5G quelle que soit la situation tandis que pour la musique et les vidéos, c’est plus compliqué. Lorsque l’environnement sonore ambiant est homogène, cela fonctionne à merveille alors que c’est moins efficace lorsque les bruits vont et viennent. Il faut aussi noter qu’à volume élevé, le Son adaptatif ne fonctionne pas aussi bien. Une chose est sûre, ce n’est pas pire et selon les utilisateurs de Pixel 5, cela règle le problème du manque de puissance du volume qui touche le haut-parleur du haut, très (trop ?) bien caché.

« Ça enregistre là ? »

Enfin, il est précisé dans la description que « Tout le son enregistré par le micro est supprimé juste après. Il est traité sur votre appareil et le ne quitte jamais. L’audio et les conversations de fond ne sont jamais envoyés à Google ». Bon là, il faudra faire confiance à Google même si on est plutôt tenté de les croire. S’ils ont un intérêt à récupérer les requêtes de l’Assistant lorsqu’elles n’ont pas abouti, ici cela ne sert à rien d’enregistrer les bruits ambiants et les conversations. Enfin… On va dire qu’on leur fait confiance.

