Smartphones Canon : qui sera l’heureux élu ?

Canon pourrait prochainement s’associer à une marque de smartphones. Plusieurs fabricants d’appareils photo ont déjà conclu des partenariats avec des fabricants de smartphones afin d’améliorer les capacités photographiques de leurs appareils. Canon, en tant que fabricant d’appareils photo expérimenté, pourrait envisager de collaborer avec une marque de smartphones pour exploiter son expertise en matière de technologie d’imagerie. Bien qu’aucune information spécifique n’ait été donnée concernant le partenaire potentiel de Canon, plusieurs marques de smartphones sont candidats. Citons notamment Samsung, Honor, Asus, Huawei ou même Google avec ses prochains Pixel.

Des résultats qui ne sont pas toujours heureux…

La nature et les résultats de ces partenariats peuvent varier considérablement. Dans certains cas, les fabricants d’appareils photo contribuent à l’ajustement des images, tandis que des collaborations plus ambitieuses peuvent entraîner de nouvelles fonctionnalités logicielles ou la prise en charge des lentilles. Le succès de ces partenariats dépend de l’intégration efficace de l’expertise du fabricant d’appareils photo dans le système photo du smartphone. Dans tous les cas, ce type de partenariat est « gagnant-gagnant » : le constructeur du smartphone peut afficher un nom clinquant sur ses appareils tandis que la société qui prête son nom permet de se faire connaître à plus grande échelle et de montrer qu’elle est toujours « dans la place ».

Néanmoins, les opinions sur l’impact de ces collaborations sont partagées. Certains utilisateurs ont été déçus de certains de ces rapprochements. Le succès d’un partenariat potentiel entre Canon – marque japonaise leader dans son domaine – et une marque de smartphones dépendra de la capacité à synergiser efficacement leurs technologies respectives et à offrir une expérience d’appareil photo améliorée aux utilisateurs.

Mais on imagine mal Canon prendre cet exercice à la légère…