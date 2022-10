Smartphone, console, ordi, frigo… Qui vous coûte le plus cher en électricité ?

Alors qu’allumer la lumière était devenu un geste anodin, la crise énergétique qui sévit en ce moment en France va nous y faire maintenant réfléchir à deux fois ! L’électricité est en train de quasiment devenir un produit de luxe et nous pouvons nous adapter au problème en utilisant certains appareils moins que d’autres.Qu’est ce qui consomme le plus ? Une ampoule pendant 8 heures, un four pendant 30 minutes ou une PlayStation 5 pendant 1 mois ? On fait le tour de votre maison, pièce par pièce, avec la consommation annuelle moyenne pour chacun. Notez que tous ces chiffres nous viennent de l’étude ADEME Panel ElecDom datant de 2020…

C’est l’heure de manger !

Le plus gourmand : le réfrigérateur combiné avec 346 kWh et 59 € à l’année

Commençons par le cœur de chaque foyer, la cuisine ! Vous avez déjà des appareils qui fonctionnent 24h/24. Un réfrigérateur une porte consommera en moyenne 174 kWh, un réfrigérateur combiné 346, un congélateur 308 et une cave à vin 193. Un lave-vaisselle consommera lui 192 kWh pour 166 cycles et votre four électrique 146 pour 187 cycles. Quant à vos plaques de cuissons vitrocéramiques, si vous les utilisez en moyenne 409 fois dans l’année, la facture concernera 159 kWh.

C’est l’heure d’éteindre son cerveau

Le plus gourmand : le téléviseur avec 187 kWh et 32 € à l’année

Rendons-nous maintenant dans votre salon ! Si votre télévision est allumée au moins 6h46/jour, cette dernière consomme 187 kWh sur une année. Votre box internet se chargera elle de vous en pomper une centaine. Et si vous jouez aux jeux vidéo un peu plus de 2h40/jour, votre console grillera annuellement 103 kWh. Si vous utilisez un ordinateur portable en moyenne 3h13/jour, il consommera 22 kWh et, pour 3h54 de fonctionnement, votre ordinateur fixe tirera 123 kWh chaque année. Pour vos fidèles tablettes/téléphones, si vous les chargez une fois par jour, chacun rajoutera 3 kWh à votre consommation.

Le saviez-vous? La fonction de démarrage instantané de votre Xbox Series X vous coûtera 120 euros en électricité sur sa durée de vie (7 ans). 25% du prix de la console… Par @Melinda_DS https://t.co/YNv2xNjkBL — Raphael Grably (@GrablyR) October 11, 2022

C’est l’heure de laver

Le plus gourmand : le sèche-linge avec 301 kWh et 51 € à l’année

Parce que nos habits se lavent rarement tout seul, vous possédez probablement des appareils ménagers pour le faire à votre place. Ainsi, votre lave-linge consommera 101 kWh pour 198 utilisations annuelles et votre sèche-linge presque trois fois plus avec 301 kWh pour 183 cycles.

C’est l’heure du reste

Vous avez en effet bien d’autres occasions dans une journée de faire appel à l’électricité, la première étant par exemple cette histoire de soleil qui, à un moment, finit par se coucher. Ainsi, tout ce qui concerne l’éclairage dans votre foyer devrait consommer 147 kWh par an. Si vous utilisez un ballon d’eau chaude électrique, il ponctionnera 1676 kWh. Enfin, pour une maison, le chauffage électrique tirera sur 4312 kWh alors que dans un appartement, il se « contentera » de 1719. En ce qui concerne les climatiseurs fixes et ventilateurs, tout dépendra de votre utilisation et la fourchette de consommation se trouve entre 100 et 700 kWh sur une année.

À vous maintenant de vous adapter par rapport à vos usages quotidiens. Si nous n’avons pas mis de concordance consommation/euros, c’est tout simplement qu’il est difficile à l’heure actuelle de connaître le prix exact du kWh. Pour plus de chiffres, nous vous laissons le tableau complet ici. Vous y découvrirez la consommation annuelle moyenne pour chaque appareil et l’économie réalisée avec les meilleurs appareils neufs…