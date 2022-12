Sélection Netflix : le Top 10 des meilleurs films de Noël !

Noël c’est le moment de regarder des films en famille et de faire découvrir des classiques du cinéma ou de l’animation à nos têtes blondes. Nous avions déjà fait une sélection de 10 films à voir en famille (Hook, Stuart Little, Stardust, Les 12 Travaux d’Astérix, etc.), mais nous récidivons avec un nouveau Top 10 de Noël. Si nous avons raté un incontournable, vous pouvez toujours le le signaler dans les commentaires…

Nos autres sélections « streaming » :

Les meilleurs films de Noël sur Netflix

► Shrek

Shrek c’est l’anti conte de fées, amusant et irrévérencieux. Un véritable vent de nouveauté sur le genre. C’est le dessin animé idéal à voir en famille pendant les fêtes. Ça tombe bien, Netflix propose aussi Shrek 2, 3 et 4 ainsi que le « spin off » Le Chat Potté. Plus de 20 ans et pas une ride…

► E.T.

Si vous n’avez pas vu E.T, vous n’avez plus d’excuse puisque l’extraterrestre le plus connu des années 80 est bel et bien sur Netflix. Une belle histoire d’amitié et un grand classique du cinéma. Un film à voir et à revoir en famille. Vous n’avez pas d’enfants ? Faites-en et mettez-les devant E.T.

► Scrooge – Le (mé)chant de Noël

Issu du livre Un chant de Noël de Charles Dickens, cette histoire est très connue chez les Anglo-saxons qui la décline absolument à toutes les sauces. Ebenezer Scrooge est un vieux monsieur méchant et aigri qui n’aime pas les fêtes de fin d’année. Le soir de Noël, il fera la rencontre de 3 fantômes qui le changeront pour la vie…

► Le Grinch

Film de Ron Howard (Splash, Willow, Apollo 13…) avec Jim Carrey, Le Grinch est une sorte de croque-mitaine vert qui n’aime pas vraiment Noël. Ermite grincheux et rancunier, il veut ruiner les fêtes des habitants de Chouville. Plus amusant en VO, le film reste regardable en VF.

► Le Pôle Express

Film d’animation réalisé en « performance capture » (une sorte de « motion capture » avancée), Zemeckis signe encore une coopération fructueuse avec Tom Hanks. Le pitch ? Un jeune garçon qui commence à douter de l’existence du Père Noël, monte dans un train mystérieux et part en direction du pôle Nord. Un film d’animation sympa, sans réel méchant, à regarder avec les petits à partir de 6 ans.

► Les Chroniques de Noël

Si un jour on m’avait dit que Kurt Russell (Backdraft, Tombstone, Los Angeles 2013, Tango et Cash, Stargate…) ferait le Père Noël dans un film, je n’y aurais pas cru. Pourtant le film est dynamique et change des codes habituels du genre. Sympa à regarder avec des enfants de 8-12 ans (après cet âge ce sont des êtres maléfiques et ingrats, reparlez-leur vers 19 ans).

► La Vie de Brian

Noël c’est aussi la naissance de notre seigneur Jésus Christ. Et pour lui rendre hommage, pourquoi ne pas regarder ce chef-d’œuvre des Monthy Python sorti en 1979 ? La Vie de Brian est un long métrage comme Terry Jones savait les faire. Brian est né le même jour que Jésus et comme tout le monde, il déteste l’occupant Romain. Cela va le pousser à rejoindre les terroristes un peu gauches du Front populaire de Judée…

► Forrest Gump

Encore un film de Zemeckis ? Oui, mais c’est sans doute son meilleur. Sorti en 1994, Forrest Gump raconte l’histoire d’un garçon un peu simplet qui traverse la vie et les épreuves dans l’Amérique des années 60, 70, 80 et 90. Il rencontrera quatre présidents, fera le Vietnam, deviendra champion de ping-pong, capitaine de crevettier et millionnaire tout en changeant le monde autour de lui.

► Kung Fu Panda

Encore un dessin animé ? Oui, mais un grand classique : Po est un panda serveur de restaurant qui deviendra un maître de kung-fu. Pas facile pour panda rêveur, obèse et maladroit… Si vous aimez Po, sachez que les deux autres suites sont aussi disponibles sur Netflix.

► Le Royaume des chats

Sans doute le plus sous-coté des anime Ghibli. Un très bon long métrage qui raconte l’histoire de Haru, une gamine de 17 ans qui voit sa vie bouleversée le jour où elle sauve un chat qui manque de se faire écraser par un camion. Notez que Netflix propose la plupart des créations du studio japonais : Nausicaä de la Vallée du Vent , Pompoko, Princess Mononoke, Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro, Mon Voisin Totoro, Kiki la petite Sorcière, Le Royaume des Chats et Porco Rosso.

Netflix sans Internet ? Vous pouvez télécharger vos épisodes !

Vous voulez regarder un film dans le train ou dans votre chalet à 2100 mètres d’altitude sans Internet ? Vous avez envie d’avoir la paix dans une voiture remplie de gamins ? Sur Netflix, il est possible d’enregistrer les programmes à l’avance et d’en profiter hors-ligne. Regardez notre vidéo…