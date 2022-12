Sélection Disney+ : les meilleurs films pour passer un bon Noël !

C’est bientôt les fêtes de fin d’année : les vacances scolaires, l’odeur de la neige et des aiguilles du sapin. Si vous avez Disney+ à la maison, vous savez qu’il y a déjà de quoi faire avec les classiques Disney/Pixar, les films et séries du Marvel Cinematic Universe ou tout l’univers Star Wars. Mais peut-être que vous n’avez pas le temps de regarder l’intégralité du catalogue ou peut-être êtes vous passé à côté de films qui ne sont pas forcément mis en avant. Pour vous, voici notre sélection de Noël et des fêtes de fin d’année…

Notre sélection de films Disney+ pour Noël !

Maman j’ai raté l’avion

Grand classique des fêtes de fin d’année, Home Alone ou Maman j’ai raté l’avion ! est un film de 1990 qui a révélé l’enfant star Macaulay Culkin. Le pitch est simple : Kevin est un enfant d’une famille recomposée et il est oublié à la maison le jour où tout le foyer part en vacances. Il va alors apprendre à vivre tout seul, mais aussi à protéger sa maison des « casseurs flotteurs ». Certes, vous l’avez vu des dizaines de fois, mais peut-être pas vos enfants… Notez que sur Disney+ on peut aussi voir la suite Maman, j’ai encore raté l’avion ! (1992), Maman, je m’occupe des méchants ! (1997) et le « reboot » Maman, j’ai raté l’avion ! (ça recommence) qui est sorti l’année dernière.

Willow

Willow c’est l’histoire d’un nain de la race des Nelwyns qui sauve un bébé sans savoir qu’il s’agit de Elora, une enfant aux grands pouvoirs que convoite la sorcière Bavmorda. Le brave apprenti sorcier Willow Ufgood (Warwick Davis) aura pour mission de ramener Elora dans sa contrée. Il fera la connaissance de Madmartigan (Val Kilmer), un humain peu recommandable qui l’aidera finalement dans sa tâche. Un très bon film qui a germé dans la tête de George Lucas « himself » avec un Ron Howard aux commandes (Cocoon, Apollo 13, Backdraft) … Notez que depuis ce mois de décembre, Disney+ propose aussi une série dérivée du film.

Le Monde de Narnia

Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique (et mon cul sur la commode) est le premier film d’une trilogie inspirée d’une œuvre littéraire en 7 tomes sortie dans les années 50. Quatre enfants, Peter, Susan, Edmund et Lucy sont envoyés à la campagne pour fuir une Londres bombardée. En jouant à cache-cache, la petite dernière découvre un passage qui l’emmène vers le monde fantasmagorique de Narnia. Le film sorti en 2005 connaît deux suites qu’on retrouve aussi sur Disney+ : Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian et Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore. Enjoy !

L’Étrange Noël de monsieur Jack

Jack est le roi des citrouilles de la ville d’Halloween qui va découvrir la ville de Noël. Il va alors décider de célébrer cette fête, mais il commence par kidnapper le père Noël… Tout le monde croit qu’il s’agit d’un film de Tim Burton, mais ce dernier ne s’est occupé que de l’écriture. Fun fact : il s’agit du quarante-et-unième long-métrage d’animation des studios Disney. Il est donc au même rang que Blanche Neige, Mulan ou Pinocchio.

Le drôle de Noël de Scrooge

Encore une adaptation du A Christmas Carol de Charles Dickens. Ebenezer Scrooge n’aime pas Noël et tout ce qui est joyeux. Il maltraite son unique employé et neveu, mais durant la nuit de Noël, il reçoit la visite de trois fantômes qui vont changer sa vision du monde. Nous vous conseillons la VO puisqu’on retrouvera de grandes voix comme celles de Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth et Bob Hoskins.

Piège de Cristal

Piège de Cristal est devenu au fil des années un film de Noël. Grand classique du film d’action avec un John McTiernan aux manettes, un Bruce Willis magnifique et un Alan Rickman inspiré, Die Hard c’est vraiment de la bombe. À voir absolument pour ne pas mourir idiot. Et si vous le connaissez par cœur, nous vous conseillons ce court détournement de Mozinor.

Natty Gann

Natty Gann est un film de Disney peu connu sorti en 1985. Une fillette de 12 ans s’échappe de sa solitude pour rejoindre son père parti travailler à plusieurs milliers de kilomètres. Elle fera la rencontre d’un loup qui deviendra son garde du corps. Très sympa.

Croc Blanc

Belle adaptation du roman de Jack London White Fang, ce Croc Blanc version Disney sorti en 1991 est assez fidèle à l’œuvre originale. L’histoire raconte l’amitié entre un jeune chercheur d’or (Ethan Hawke) et un chien-loup durant la ruée vers l’or. Figurez-vous que le chien-loup est le même que dans Natty Gann. Un bon film qui n’a pas trop vieilli…

Miracle sur la 34e rue

Miracle on 34th Street est un film de 1948 ayant obtenu trois Oscars et un Golden Globe. Bon, il est en noir et blanc, mais si vous ne l’avez jamais vu… Le directeur d’un grand magasin de New York embauche un père Noël qui prétend être le véritable père Noël. Comme nous sommes aux États-Unis, cela va se terminer au tribunal… Spoiler alert : Santa Claus terminera à Alcatraz où il attendra sa mise à mort par injection létale.

Le Noël de Mickey

Ce Mickey’s Christmas Carol est un moyen métrage de 26 minutes de 1983 qui marque le retour de la souris après plus de 30 ans d’absence. Encore une adaptation de Dickens que les Américains aiment tant. Un très bon dessin animé court et simple à comprendre que vous pouvez regarder avec vos enfants, surtout si vous n’avez pas le temps de prendre 2 heures pour regarder La Reine des Neiges…

