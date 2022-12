Samsung Galaxy S23 Ultra : la déception…

Le stockage à la hausse

Comme à chaque fois qu’un smartphone va sortir, nous avons droit à des fuites de contenus “confidentiels”. Cette fois-ci, la fiche technique du futur modèle haut de gamme Samsung vient d’être rendue accessible par TEENA, une agence chinoise chargée de la certification. Alors que la prochaine gamme du géant sud-coréen ne devait être révélée qu’en février, l’organisme a rendu accessibles les caractéristiques du modèle Galaxy S23 Ultra. Si les informations semblent sûres, comme toujours avec un leak, prenons des pincettes.

– Samsung Galaxy S23 Ultra

200MP + 10MP (Periscope Tele) + 10MP (Tele) + 12MP (UW) – Galaxy S23+

50MP + 10MP (Tele) + 12MP (UW) – Galaxy S23

50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele) – Mid February launch Excited for the S23 series?? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 13, 2022

Le modèle devrait ainsi être équipé du même écran que le S22 Ultra, à savoir un AMOLED 6,8 pouces avec une résolution de 1440 x 3088 pixels. La firme passerait chez Qualcomm pour le processeur, laissant alors tomber sa marque Exynos. Une batterie de 5000 mAh supporterait le S23 Ultra.

Principale information, le stockage de l’appareil pourrait passer de 128 Go à 256 Go, avec des propositions à 512 Go et même 1 To. Une capacité impressionnante, qui est cependant le principal argument pour soutenir la hausse du prix annoncée pour ce nouveau modèle.

La photo à la baisse

Depuis quelques années, une grande partie des attentes des utilisateurs reposent sur les capacités photos des smartphones. Le Galaxy S23 Ultra était porteur de grands espoirs, mais il risque pourtant de décevoir la communauté. En effet, d’après le site Slashleak, à l’origine des informations, le modèle ne sera équipé que d’un capteur 108 mégapixels supportés par deux autres de 12 et 2 mégapixels. Très faible en comparaison avec les rumeurs qui présageaient d’un module à 200 mégapixels.

Pour rappel, le S22 Ultra, sorti au cours de cette année, était équipé d’un module plus puissant avec un capteur principal de 108 mégapixels ainsi que trois modules de 10, 12 et 10 mégapixels. Bien sûr, le nombre de mégapixels n’est pas le seul indicateur de la qualité de la partie photo d’un smartphone, mais les ambitions semblent donc avoir été revues à la baisse. Si jamais il s’agissait du même objectif que l’année dernière, les fanboys auraient tous les droits d’être déçus…

Dans environ deux mois, en février, Samsung va révéler sa gamme Galaxy S23 et le modèle Ultra. Espérons donc des annonces inédites pour justifier l’arrivée d’un appareil qui, pour l’heure, ne s’annonce pas très novateur.