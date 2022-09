Les résultats de recherche de Google contiennent souvent des données personnelles : photos, adresses, numéro de téléphone, e-mail, etc. C’est problématique pour beaucoup d’internautes, d’autant qu’il n’est pas toujours possible de demander la suppression de ces données directement aux sites concernés. Il faut reconnaître que tous n’ont pas des pratiques très loyales en matière de protection de la vie privée.

Google a mis en place il y a quelques années un système pour demander le retrait de toutes ces données personnelles (les « personal identifiable informations » ou PII) au nom du « droit à l’oubli ». Le problème c’est que la démarche était un peu lourde et méconnue du grand public.

Sur Android en version bêta…

Or en mai 2022, Google a choisi de faciliter la demande de suppression en donnant la possibilité de le faire plus facilement et elle vient de l’intégrer en version bêta à l’application Google disponible sur Android. Rappelons qu’il s’agit juste de demander à Google de retirer le résultat de son moteur de recherche et pas de supprimer du contenu. Comme il s’agit d’une nouveauté, il n’est pas certain que vous fassiez déjà partie des heureux élus. D’ailleurs, à notre connaissance, elle n’est pas encore déployée en France. Mais la bonne nouvelle c’est que très bientôt, il vous suffira d’ouvrir l’application Android de Google, d’appuyer sur votre photo de profil située en haut à droite de l’écran et de chercher « Results about you » qui sera sans doute traduit par « Résultats vous concernant » ou quelque chose de proche. Cette fonctionnalité vous en apprendra un peu plus sur comment demander la suppression des vos PII.

Google app starts rolling out ‘Results about you’ to help remove personal information https://t.co/GPE1imUWda by @technacity — 9to5Google (@9to5Google) September 21, 2022

Supprimez ce contenu du Google !

Mais il y a mieux ! Si vous trouvez du contenu vous concernant lors de vos recherches, il suffira de sélectionner les trois petits points en haut à droite de votre recherche et de choisir « About this result » (« À propos de ce résultat » ) et de faire « Remove result » (« Enlever ce résultat »). Vous pourrez alors choisir différentes raisons à votre demande :

Ce résultat montre des informations personnelles

Ce résultat affiche une manière de me joindre dans le but de me nuire

Ce résultat montre une autre information personnelle

Ce résultat montre une information illégale (« revenge porn », diffamation…)

Ce résultat est périmé

Vous pourrez ensuite consulter les informations que Google possède sur vous. Après avoir fourni un justificatif de retrait valable, il vous sera possible de demander la suppression du contenu. C’est un système absolument fantastique, d’autant qu’il est possible de vérifier en plus l’état d’avancement de vos demandes. Bien sûr, il faudra se montrer patient…