Rémunération des artistes : Spotify part au clash !

Spotify est né d’une idée bien simple : contrer à tout prix le piratage d’œuvres musicales qui gangrenait le début des années 2000. Le but est de faire payer un forfait au mois à un client pour lui faire profiter d’un large catalogue de titre. La formule fonctionne puisque même si d’irréductibles continuent de télécharger illégalement des MP3 (« OK boomers »), la plupart des mélomanes se tournent vers les plates-formes légales.

Le problème avec cette solution c’est la répartition du pactole. Spotify garde 30% et le reste est donné aux différentes sociétés de gestion comme la SACEM en France. C’est la SACEM qui va alors répartir l’argent en fonction de différents critères de popularité. Un calcul pas toujours évident puisque seuls 1% des artistes vont gagner significativement de l’argent. Jul ou Mylène Farmer mangent à leur faim tandis que d’autres ne gagnent que des clopinettes.

Spotify to cease operations in Uruguay following law requiring “equitable renumeration” for artists https://t.co/OCifVAcItr — MusicTech (@MusicTechMag) November 23, 2023

Spotify dice que no !

Ce n’est pas le problème de Spotify ? Ça pourrait le devenir, au moins en Uruguay ! Le gouvernement uruguayen a en effet voté un projet de loi avec un article stipulant que les artistes (auteurs, compositeurs, interprètes) ont le « droit à une rémunération juste et équitable ». Même si la phrase est floue, Spotify a senti le vent tourner et déclare que ce n’est pas à la compagnie de payer ce « new deal ». Elle affirme qu’elle verse déjà près de 70 % de chaque dollar généré par la musique aux maisons de disques et aux éditeurs qui détiennent les droits. Tout en souhaitant que le gouvernement uruguayen précise les termes autour de cette « rémunération juste et équitable », Spotify prend les devants en affirmant qu’elle « commencerait à supprimer progressivement son service en Uruguay à compter du 1er janvier 2024″. Un coup de bluff qui pourrait se résumer à : « Si Spotify part, les gros artistes se retrouveront sans rien et les gens ressortiront Napster ou eMule… »