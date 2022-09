Qui a pris mon téléphone ? L’appli qui flashe les tripoteurs de smartphones !

Il faut croire que fouiner dans le téléphone des uns et des autres est une pratique courante chez nos contemporains puisque plusieurs applis permettent de prendre la main dans le sac (ou presque) ceux qui ont l’outrecuidance de toucher à votre smartphone sans autorisation.

Un jeu d’enfant

C’est aujourd’hui la gratuite et bien nommée « Qui a pris mon téléphone ? » que nous vous présentons. Le nom est direct, clair, tout comme l’est l’application. Difficile de faire plus simple et plus efficace. À chaque tentative de déverrouillage de votre téléphone, réussie ou non, l’appli va créer un rapport et prendre une photo de la personne qui essaie d’ouvrir votre téléphone. Notez que cela fonctionne aussi quand c’est vous qui entrez le code ou schéma de dévérouillage. Attendez vous donc à découvrir des clichés peu flatteurs de votre bobine en contreplongée. Si ces portraits sont vraiment trop douloureux à contempler, vous avez la possibilité de désactiver l’option de surveillance des déverrouillages réussis.

L’essentiel sans prise de tête

Mais ce n’est pas tout. « Qui a pris mon téléphone ? » (ou WTMP dans sa version d’origine) va aussi vous permettre de surveiller toute l’utilisation qu’un éventuel fouineur fera de votre téléphone et notamment les applications utilisés lors d’une session, leur durée d’utilisation etc.

À noter qu’une notification « Protection activée » va s’afficher sur votre écran quand le téléphone est vérouillée. Pas terrible si vous voulez tendre un piège à un espion du dimanche. Pour la supprimer, rendez-vous dans Paramètres, en haut à droite, puis décochez Afficher la notification quand l’application est démarrée, et voilà les notifs qui diparaissent de votre écran.

Deux autres fonctinnalités appréciables, la possibilité de filtrer les rapports par type ou par temporalité et enfin celle de synchroniser les données dans le cloud.