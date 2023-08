Quelle chaîne pour quel match de football ? Tout savoir sur la saison 2023/2024

Comme si les choses n’était déjà pas assez compliquées avec Canal+, RMC Sport et beIN Sports, le monde des retransmissions de football accueille un petit nouveau depuis 2021 : Amazon. Le géant américain a en effet raflé les droit de la Ligue 1. La bonne choses c’est que les compétitions sont moins « exclusives » cette année avec des diffuseurs qui se partagent souvent les matchs. Pour y permettre de voir plus clair et d’être sûr de voir ce que vous voulez, nous vous avons fait un récapitulatif pour la saison 2022/2023. Vous y trouverez le tableau des différentes compétitions, les bouquets et les offres groupées des diffuseurs et le détail du programme sportif de chacune des chaînes…

1/ À chaque compétition sa chaîne !

Ligue des Champions RMC Sport et Canal+ diffusent les deux meilleures affiches tandis que beIN Sports propose le reste des matchs. La finale est diffusée en clair sur TF1.

Ligue 1 Amazon diffuse la Ligue 1 (7 matchs sur 9) conjointement avec Canal+ (2 matchs sur 9).

Ligue 2 Amazon diffuse la Ligue 2 (8 matchs sur 10) conjointement avec beIN Sports (2 affiches), mais il y a un match en clair le vendredi soir à 19h sur la chaîne l’Équipe.

Ligue Europa et Ligue Europa Conférence Canal+ et W9 diffusent la meilleure affiche tandis que RMC Sport diffuse le reste des matchs.

Premier League anglaise Canal+ diffuse l’intégralité de la compétition.

Liga espagnole beIN Sports diffuse pratiquement tous les matchs.

Bundesliga allemande beIN Sports diffuse pratiquement tous les matchs.

Serie A italienne beIN Sports diffuse les plus belles affiches (au moins 5 matchs par journée).

Primeira Liga portugaise RMC Sport ne diffusera plus cette compétition cette année. Elle se retrouve pour l’instant sans diffuseur en France, mais il se pourrait que cela change bientôt…

Saudi Pro League L’Arabie Saoudite a mis le paquet pour se faire une place dans le monde du football avec l’arrivée de grandes stars comme Cristiano Ronaldo. Cette année, c’est Canal+ qui a récupéré les droits.



Süper Lig turque beIN Sports diffuse les plus belles affiches.

Euro 2024 TF1 et le groupe M6 diffuseront l’intégralité des matchs sur leurs chaînes respectives du 14 juin au 14 juillet 2024 ! Pour une fois, vous n’aurez rien à payer…

2/ Les meilleurs bouquets et offres groupées

► RMC Sport à 19 €/mois (engagement de 1 an) ou 25 €/mois (sans engagement)

Avec ce bouquet, vous faites un choix avisé si vous êtes intéressés par les grandes rencontres européennes puisque vous pourrez suivre les meilleurs matchs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la nouvelle Ligue Europa Conférence. Notez que les abonnés SFR box peuvent en profiter pour seulement 9 €/mois… Voir l’offre RMC Sport »

► Amazon Pass Ligue 1 à 14,99 €/mois (sans engagement ou 99 € pour la saison) en plus de Amazon Prime (6,99 €/mois sans engagement ou 69,90 €/an)

Ce bouquet un peu spécial permet de voir 80% de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Pourquoi spécial ? Tout simplement parce que ce Pass Ligue 1 s’ajoute à l’offre phare de l’américain : Amazon Prime. Pour 6,99 €/mois (ou 69,99 €/an), ce dernier permet d’accéder gratuitement au service de stream Amazon Prime Video (une sorte de Netflix plutôt sympa), mais aussi d’accéder à des musiques, des jeux vidéo et la possibilité de se faire livrer gratuitement par Amazon en 1 jour. Une fois que vous êtes membre « Amazon Prime », ce Pass Ligue 1 coûte 12,99 €/mois sans engagement ? Vous n’êtes pas sûr de vouloir adhérer ? Amazon Prime est gratuit pendant 30 jours et le Pass Ligue 1 est gratuit pendant 7 jours. Vous avez donc largement le temps de voir si ça vaut le coup sans rien payer… Voir l’offre Amazon Pass Ligue 1 »

► Canal+ à 22,99 €/mois (engagement de 24 mois) ou 27,99 €/mois (sans engagement)

Ce bouquet est un très bon choix si vous êtes intéressés par les grandes rencontres européennes puisque vous pourrez suivre les meilleurs matchs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la nouvelle Ligue Europa Conférence. On trouvera aussi un peu de la Ligue 1 et l’intégralité de la Premier League anglaise ! Canal+ propose une offre avec ou sans engagement. Si vous n’avez pas de TV connectée ou de box, il est préférable de prendre la première formule (car dans ce cas, vous disposez d’un décodeur Canal+), mais si vous préférez être libre, que vous regardez sur tablette ou en partage d’écran, la formule sans engagement est toute indiquée. Voir l’offre Canal+ »

► Canal+ Sport avec beIN Sports à 25,99 €/mois (engagement de 24 mois) ou 39,99 € (sans engagement)

Canal+ propose en ce moment une offre groupée avec beIN Sports. Vous aurez donc absolument TOUTE la Ligue des Champions et la Ligue Europa, 2 matchs de L1 et 2 matchs de L2 par journée + 5 championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et Turquie). Ha oui, nous avons aussi oublié que beIN propose aussi la Coupe de France… Et si on sort un peu du ballon rond, beIN c’est du tennis, du rugby, du handball, du basket tandis que C+ c’est de la F1, du Moto GP, du WRC. C’est clairement la meilleure offre pour le sport ! Voir l’offre beIN Sports avec Canal+ »

3/ Le programme sportif et footballistique de chaque chaîne

► Amazon – Le Pass Ligue 1 : La Ligue 1 et la Ligue 2 ! Ligue 1 (7 matchs sur 9)

Ligue 2 (8 matchs sur 10) Le géant américain a sorti les gros sous pour s’offrir la Ligue 1 et la Ligue 2. Les deux matchs non diffusés vont à Canal+ (L1) et beIN (L2). Ce Pass Ligue 1 permettant de voir les rencontres doit être ajouté à l’offre Amazon Prime qui comprend aussi la plate-forme Prime Video (un Netflix « bis » avec moult films et séries).

Autres sports diffusés : Roland Garros. Voir l’offre Amazon Pass Ligue 1 »

► RMC Sport : La C1 et la Ligue Europa ! Ligue des Champions (2 affiches)

Ligue Europa (tous les matchs sauf les affiches)

Ligue Europa Conférence (tous les matchs sauf les affiches) RMC Sport reste cette année le diffuseur de la Ligue des Champions conjointement avec Canal+ et beIN Sport. Vous y trouverez les meilleures affiches et les matchs des clubs français. Même topo pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence.

Autres sports diffusés : Premier Boxing Champions et MMA (UFC et Ballator MMA). Voir l’offre RMC Sport »

► Canal+ : Le meilleur de la L1 et de la C1 + le foot anglais ! Ligue 1 (2 matchs sur 9)

Ligue des Champions (2 affiches)

Ligue Europa (1 affiche)

Ligue Europa Conférence (1 affiche)

Premier League (intégralité)

D1 Arkéma Canal+ revient sur le devant de la scène avec une très belle offre comprenant l’intégralité de la Premier League anglaise, mais aussi un peu de Ligue 1, un peu de C1, de C3 et de la nouvelle C4. Et avec Canal+ Sport, vous pouvez ajouter les grands championnats européens. Bien sûr, la force de Canal+ réside aussi dans son offre « cinéma et série » monumentale… Pour avoir tout ça il faudra prendre la pack Canal+ Sport…

Autres sports diffusés : Top 14, Moto GP, Formule 1 et WRC. Voir l’offre Canal+ »

► beIN Sports : du foot européen en pagaille et un peu de Ligue 2 ! Ligue des Champions (tous les matchs sauf les affiches)

Liga

Serie A

Bundesliga

Ligue 2 (2 matchs)

Süper Lig beIN Sports propose le meilleur des championnats espagnol, italien, allemand et turc. On trouve aussi deux matchs de Ligue 2 par journée de championnat et la Coupe d’Angleterre. Les autres sports proposés sont aussi très attractifs. Avec l’offre Canal+ / beIN vous avez le meilleur du sport en 2023/2024…

Autres sports diffusés : European Rugby Champion Cup & European Rugby Challenge Cup, Test Match IRB, Rugby à XIII australien (NRL), NBA, WNBA, NFL, Wimbledon, WTA Tour, Coupe Davis, Fed Cup, Championnat de France de Handball, boxe, natation. Voir l’offre beIN Sports avec Canal+ »

Et les autres compétitions alors ?

► Coupe de France : C’est beIN Sports qui avait raflé la mise l’année dernière en proposant l’intégralité de la compétition, mais la chaîne devra composer avec France Télévision pour cet exercice 2023/2024 puisque le service public qui pourra diffuser l’affiche de chaque tour. Merci !

► Équipe de France : Les matchs de l’équipe de France qui ne comptent pas pour les grandes compétitions ou la Ligue des Nations sont diffusés sur TF1 et M6.

► Ligue des Nations : Cette compétition internationale qui remplace les matchs amicaux est diffusée sur TF1 et M6 pour les matchs de l’équipe de France tandis que les autres affiches sont disponible sur la chaîne l’Équipe.