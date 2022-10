PSG – Maccabi Haïfa : Regardez le match gratuitement avec votre VPN !

Vous voulez voir PSG – Maccabi Haïfa ce soir et voir les parisiens se qualifier ? Pourquoi aller sur un site de stream pourri avec plein de pubs lorsque vous pouvez simplement utiliser votre VPN pour voir le match sur une chaîne étrangère gratuite ? On vous explique le bon plan…

En tête de ce groupe H avec 8 points à égalité de points avec Benfica (mais devant grâce à un plus grand nombre de buts marqués), le PSG affronte ce soir le Maccabi Haïfa au Parc des Princes. Pas de prise de tête pour le club de la Capitale, il faudra s’imposer pour être sur de se qualifier. Pour la première place du groupe, synonyme de tirage plus clément en 8ème, la Juventus doit s’imposer contre la club portugais dans l’autre match du groupe. Il faudra néanmoins se méfier du champion d’Israël puisqu’avec 3 points, il n’est mathématiquement pas encore éliminé. Bon, avec Mbappé, Neymar et Messi, on ne se fait pas trop de souci non plus… C’est peut-être le moment de parier ?

Mais la question que vous vous posez en arrivant ici, c’est « où vais-je pouvoir voir le match ce soir ?« . Vous êtes au bon endroit !

Des matchs gratuits en ligne sur des TV étrangères

Si en France, il est impossible de voir un clair un match de Ligue des Champions (sauf la finale au Stade olympique Atatürk à Istanbul), ce n’est pas le cas dans certains pays : un grec pourra par exemple regarder un match gratuit sur le site d’une TV grecque. Le seul problème c’est qu’en tant que Français habitant en France, vous ne pourrez pas accéder à ces sites. Ce serait trop facile de s’y connecter et de regarder les matchs… Pourtant, il vous suffit d’une IP grecque pour faire de même et vous faire passer pour un résident. Rien d’illégal là-dedans.

Quelle chaîne pour quel match ?

Pour voir des matchs gratuitement, il suffit de jeter un œil sur cette page qui contient la liste des diffuseurs de la C1 en Europe. Dans le lot on notera par exemple la chaîne gratuite autrichienne ServusTV qui diffusera FC Barcelone – Bayern de Munich mercredi 26 octobre ou la chaîne grecque MEGA qui proposera Ajax Amsterdam – FC Liverpool le même jour. Et PSG – Maccabi Haïfa alors ?

Le match est diffusé sur la plate-forme américaine Paramount+. C’est une sorte de Netflix payant, mais en créant un compte avec une IP américaine, vous profiterez d’une semaine gratuite ! Il suffira de vous inventer une adresse et de renseigner un numéro de carte bancaire. Immédiatement après, résiliez votre enregistrement pour ne pas oublier et éviter tout prélèvement non souhaité.



Tous les matchs de la C1 à la carte…

Si vous voulez être sûr de ne pas manquer votre match, vous pouvez aussi payer votre rencontre à la carte sur deux sites étrangers qui disposent légalement des droits. Payer ? Mais je pensais que c’était gratuit ! La vérité c’est que PSG – Maccabi Haïfa passe sur Paramount+, mais si vous désirez un autre match, vous pouvez payer votre rencontre à la carte pour moins d’1 €. Avec cette méthode, vous ne perdrez plus de temps à chercher un stream en 320×200 avec des popups à n’en plus finir… Comment est-ce possible ? Grâce à la chaîne ukrainienne Megogo. Prenez une IP locale, connectez-vous au site et choisissez votre rencontre. Sur le site, il est possible de payer à la carte le match de votre choix. Le prix ? 29 Hrivnia, soit 80 centimes d’euro ! Pour cela, il faut aller sur спорт (sport) en haut puis cliquer sur футбол (football) ? Cliquez sur le logo de la Ligue des Champions, choisissez votre match et cliquez sur le bouton orange. Même topo sur le site russe MatchTV avec des matchs un peu plus cher : 149 roubles soit 2,44 €…

Vous n’avez pas de VPN ?

Pour des matchs en haute définition sans lags, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost et NordVPN proposent tous les deux ce genre de serveurs rapides : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout !

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits) tandis que NordVPN est proposé à 3,69 €/mois.

Bien sûr, ces VPN sont compatibles avec énormément d’appareils domestiques et ils permettent tous les deux de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale. Ils permettent aussi de préserver votre anonymat sur Internet, de chiffrer votre trafic, de contourner la censure, de télécharger via BitTorrent et de profiter de contenus inédits sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime…