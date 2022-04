Prix, partage d’écran et wokisme : Netflix en train de sombrer ?

Netflix connaissait un ralentissement de sa progression depuis plusieurs mois, mais pour la première fois en 10 ans d’existence la plate-forme de streaming perd des abonnés. Même si la firme a fait 1,6 milliard de bénéfice sur le premier trimestre 2022 (un peu moins que l’année dernière), Neflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde. Les prévisions ne sont pas bonnes puisque cette perte de clients pourrait s’accentuer dans les prochains mois. Résultat de ce bilan trimestriel : le titre en bourse chute de -25 % !

Au banc des accusés :

Les prix !

Effectivement les prix des abonnements Netflix n’ont cessé d’augmenter. La formule Premium avec la possibilité de voir des programmes en 4K avec 4 écrans en simultané est passée de 11,99 € en 2014 à 17,99 €. Les formules voient leurs prix réajustés à la hausse tous les deux ans depuis 2017. Entre les concurrents (Disney+, Amazon Prime) et les autres abonnements payants (chaînes de sports, Spotify, Xbox Game Pass), Netflix pèse de plus en plus dans un budget familial…

La solution ? Pas grand-chose à faire de ce côté-là à part se démarquer en proposant toujours plus de contenus originaux… On parle aussi d’un abonnement à prix très bas, mais qui comporterait de la publicité.

Le partage des écrans

Lorsque les résultats étaient bons, ils ne disaient rien. Mais maintenant que leur action s’est effondrée du quart de sa valeur, ça ne rigole plus. Les dirigeants de Netflix voient d’un très mauvais œil ces personnes qui profitent de la plate-forme sans payer. Car avec l’abonnement Premium (4 écrans) ou l’abonnement Standard (2 écrans) il est possible de partager votre code de connexion à un ou plusieurs amis pour qu’ils puissent profiter des programmes chez eux.

La solution ? Faire payer ce partage pardi ! On ne sait pas vraiment comment ils vont s’y prendre techniquement. Comment savoir si les autres écrans sont chez l’abonné ou dans un autre lieu ? Filtrage au niveau de l’IP ? Mais si vous êtes en voyage ?

Le wokisme !

Il est intéressant de noter que cette chute du nombre d’abonnés et ces mauvais résultats tombent juste au moment où est annoncée la diffusion de He’s Expecting ou La Grossesse de M. Hiyama : une série japonaise basée sur un manga à succès. Le truculent Elon Musk s’est même fendu d’un tweet pour dénoncer la dérive « woke » de Netflix. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Netflix est accusé d’en faire un peu trop au niveau de la visibilité des minorités : des acteurs noirs dans une série se passant dans l’Angleterre du début du XIXe siècle (La Chronique des Bridgerton), le remplacement systématique de personnages blancs par des « racisés » ou l’ajout au forceps de personnage LGBT.

La solution ? Arrêter de vouloir absolument « caser » des minorités à tous les étages. On n’imagine pas Jack Nicholson tenir le rôle de Nelson Mandela dans un biopic. Et si d’aventure Musclor devenait homo dans l’adaptation Netflix, est-ce que cela apporterait quelque chose d’intéressant à l’histoire ?