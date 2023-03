Poutine contre Luke Skywalker : un peu de Force pour l’Ukraine ?

Entre les « war bots » sur Telegram et les applications pour signaler les drones, les nouvelles technologies volent au secours du peuple ukrainien.

Повітряна тривога (Povitryana trivoga ou alarme anti-aérienne en français) est une application pour Android et iOS qui a fait récemment parler d’elle pour avoir un sacré parrain : Mark Hamill aka Luke Skywalker.

Le célèbre comédien devenu acteur de doublage prête ici sa voix pour avertir les utilisateurs de l’appli en cas d’attaque aérienne. On peut l’entendre dire “Attention. Air raid alert” et “Proceed to the nearest shelter” dans le cas où le ministère de la Défense signale un danger sur une zone. Lorsque l’alerte est terminée, le fils d’Anakin conclut son intervention avec un « May the force be with you ».

« The force is strong with this one »

Il ne s’agit pas d’un simple clin d’œil puisque depuis le début de la guerre, Mark Hamill fait partie des nombreuses célébrités à contribuer aux efforts humanitaires en Ukraine. Il a participé à la campagne « Dronation » (mot-valise pour « drone » et « donation ») permettant de financer l’achat de 1400 drones de reconnaissance.

Sue la page dédiée à l’application dans le Play Store, on peut lire le commentaire d’un Ukrainien :

« Grand merci à l’équipe et à Monsieur Mark Hamill d’avoir ajouté sa voix. Ces longues attaques de missiles que nous endurons ne sont pas si effrayantes avec Luke Skywalker à mes côtés. Je suis toujours si heureux lorsque j’entends le « Que la force soit avec vous » synonyme de fin d’alerte. »