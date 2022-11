Pixel Fold : des vraies nouvelles du smartphone pliant de Google

La rumeur en parle depuis près d’un an, sans qu’aucune avancée ne soit annoncée, le voici qui revient sur le devant de la scène. Le Google Pixel Fold a fait l’objet de leaks, via l’un des experts en la matière, Jon Prosser. Tour d’horizon des nouvelles informations publiées.

La ligne du Pixel, le pliant en plus

Encore récent, le marché des smartphones pliants semble séduire de plus en plus de concepteurs. Après plusieurs mois sans nouvelles, on a donc la confirmation que Google va aussi entrer dans la danse. Avec son Pixel Fold, car il s’agirait du nom retenu, le géant californien semble avoir opté pour un design de livre, à l’opposé des smartphones à clapet comme le Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

Dans les leaks publiés par FrontPage Tech, le média à l’origine des informations, on découvre un design très similaire aux derniers Pixels de Google. Module photo visible, écran large aux bordures arrondies et ossature épurée, on retrouve les grandes lignes qui dirigent le style de la gamme. Le smartphone s’utilise aussi bien fermé, grâce à un écran équipé d’une caméra frontale, qu’ouvert avec un double écran interieur. Malgré des bords plutôt large, l’écran semble tout de même spacieux.

Pour en savoir plus, nous vous conseillons la vidéo de Jon Prosser, qui dévoile un certain nombre d’informations sur ce futur Pixel Fold.

L’addition s’annonce salée

Attention, rien n’est confirmé par Google pour l’instant. Les informations de FPT sont donc à prendre avec des pincettes, même si le média a été à l’origine de fuites sur la Pixel Watch ou encore le Pixel 6 qui se sont confirmées par la suite. Laissons donc du temps au Pixel Fold de se révéler au grand public.

Si l’on peut faire un pari, il devrait être mis en avant lors de la prochaine conférence Google I/O, généralement organisée au début du printemps. Fiche technique, fonctionnalités, solidité, tous ces éléments pourront être testés en temps et en heure. Dernière information révélée par la vidéo, le prix supposé du smartphone : 1 740 €. Cher, oui, mais dans la fourchette des tarifs de la gamme. Par exemple, un Samsung Galaxy Z Fold 4 est vendu à partir de 1 799 €. À toutes fins utiles, rappelons que leur seul avantage technologique est d’être pliable.