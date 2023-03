Performances, sortie, prix… Tout sur les 4 nouveaux Xiaomi Redmi Note 12 Series

Suite à la réussite de la série Redmi Note 11, sur le continent européen, la marque a ainsi décidé de poursuivre son déploiement de modèles sur la gamme Redmi Note. Pour cette 12ᵉ fournée, on nous promet de meilleures performances, un appareil photo haut de gamme, tout cela en conservant le meilleur rapport qualité/prix possible.

Quelles performances pour les modèles annoncés ?

Comme dit précédemment, Xiaomi annonce 4 modèles au sein de la série Redmi Note 12. On retrouve ainsi le Redmi Note 12 Pro+ 5G, le Redmi Note 12 Pro 5G, le Redmi Note 12 5G et le Redmi Note 12.

Bon, vous l’aurez deviné, avec son nom à rallonge, le modèle phare de la gamme est le Redmi Note 12 Pro+ 5G. Équipé d’un module photo de 200 Mpx intégrant une fonctionnalité OIS, stabilisation optique de l’image, il semble ainsi partir avec un capteur rivalisant avec la plupart des modèles sur le marché.

Les modèles Note 12 et Note 12 5G sont équipés de puces Snapdragon (respectivement 685 et 4 Gen 1 ), renforçant d’autant plus la mainmise sur le marché du constructeur de processeurs. Les deux autres sont équipés de SoC MediaTek Dimensity 1080 gravé en 6 nm.

La série Redmi Note 12 sera équipée d’écrans AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces (17 cm) et sont annoncés comme étant boostés à l’IA pour un certain nombre de tâches, dont la photo. Les modèles de la gamme sont annoncés être équipés de batteries longue durée de 5 000 mAh. Les deux premiers sont compatibles avec la charge 33 Watts, le Note 12 Pro propose du 67W tandis qu’on aura le droit à du 120W sur le Note 12 Pro+.

Un tarif toujours aussi attractif

Pour accompagner le lancement de cette gamme, Xiaomi communique aussi sur son argument favori : le prix. Car oui, si depuis plusieurs années, les modèles de la gamme sont devenus réellement performants, la tarification est maintenue dans le bas de la fourchette des prix du marché. Pour la série Redmi Note 12, la marque annonce donc une grille tarifaire attractive :

Le Redmi Note 12 est disponible à partir de 199,90 € (chez Rakuten en version 128 Go pour 239 € + un bon d’achat de 11,95 €)

Le Redmi Note 12 5G est disponible à 299,99 € (chez Rakuten à 274,92 € + un bon d’achat de 13,75 €)

Le Redmi Note 12 Pro 5G est disponible à partir de 399,99 € (chez Rakuten à 346 € + un bon d’achat de 17,30 € )

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est accessible à 469,99 € (chez Rakuten à 448,36 € +un bon d’achat de 22,41 €)

Voilà donc une gamme de smartphones aux performances attractives, à moins de 500 €, qui arrive sur le marché européen. On ne va pas se mentir, il s’agit d’une annonce qui a retenu notre intérêt !