OM – Manchester City en streaming : quelle chaîne et quelles cotes ?

Après avoir été si près de glaner leur premier point en Ligue des Champions depuis de nombreuses années contre l’Olympiakos, Marseille a montré de belles choses. C’est toujours un plaisir de voir un club de ce calibre revenir et C1 et pour cette seconde journée du groupe C, c’est à domicile contre Manchester City que les joueurs d’André Villas-Boas vont se confronter. Pas facile pour les Olympiens, car, même si la Ligue des Champions manque au palmarès des Mancuniens, Man City c’est 6 championnats d’Angleterre, 6 Cups, 7 League Cups, une C2 et un budget pharaonique…

OM – Manchester City : où parier ?

Vous aimeriez sans doute mettre un peu de piment pour ce match ? Pourquoi ne pas mettre une petite pièce sur l’OM ? Il faut dire que les coéquipiers de Dimitri Payet ne sont pas les favoris, même à domicile. La cote est de 9.65 pour une victoire de l’OM chez Unibet et de 5.50 pour un match nul. Il faut dire que le classement UEFA fait autant de mal à la réputation des Marseillais que leur dernière campagne 2013-2014 qui s’est soldée par une phase de poule avec 0 point en 6 matchs.

Pourtant, Manchester City n’est que 13ème de Premier League au bout de 5 journées et l’OM n’est pas un club qui passe pour brader ce genre de rendez-vous… Toujours en se plaçant dans la peau d’un supporter qui voudrait mettre une pièce sur l’OM, la cote pour un 1-0 est de 21.50. Deux buts d’écarts (2-0 / 3-1 / 7-5) ? Cote de 35 ! Un pari encore plus fou pour terminer ? Si Hiroki Sakai marque et que Marseille gagne, la cote est de 100 ! Sur un malentendu (ou un corner à la 94ème), ça peut marcher…

