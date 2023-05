Nouveauté WhatsApp : vous allez pouvoir partager votre écran !

C’est, comme souvent pour WhatsApp, le site WABInfo qui a déniché cette nouvelle fonctionnalité. Disponible sur la version 2.23.11.19 de la messagerie, actuellement en bêta sur Android, le partage d’écran introduit une vraie transformation pour les utilisateurs.

WhatsApp se dote du partage d’écran

Bientôt disponible pour le grand public, le partage d’écran va permettre à l’utilisateur de diffuser auprès de son ou ses interlocuteurs le contenu affiché sur son smartphone. Logiquement, toutes les informations affichées sont alors partagées en direct, libre à l’utilisateur d’interrompre le flux dès qu’il le souhaite.

La fonctionnalité de partage d’écran est une option très gourmande, qui va nécessiter des autorisations spécifiques, notamment pour la capture de l’écran. Elle ne devrait être déployée que sur les appareils Android les plus récents et pourrait même attendre la publication d’Android 14 en version finale, afin de bénéficier des derniers atouts technologiques du système.

La messagerie rattrape son retard

Depuis quelques mois, WhatsApp cherche à rattraper son retard en termes de fonctionnalité. Cherchant à devenir un couteau suisse dans le paysage des messageries, l’application s’est ainsi récemment dotée de l’édition de messages, lui valant au passage quelques moqueries. Un peu à raison, soyons honnêtes.

Mais comme dit l’adage, mieux vaut tard que jamais ! Petit à petit, la messagerie du groupe Meta s’enrichit avec tout un tas de nouvelles options, la rendant plus digeste et fonctionnelle. Avec le partage d’écran, WhatsApp devient donc un outil d’échange complet, rejoignant les plus complets Messenger ou encore Telegram.

Pour l’heure, cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs inscrits au programme Bêta sur Android. Vous pouvez le rejoindre, l’inscription se passe par ici !