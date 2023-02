Nouveauté WhatsApp : une fonction étonnante dans les cartons !

Décidément, WhatsApp n’en finit plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités à son code. Les experts de WABetaInfo viennent de découvrir que l’application de messagerie proposera bientôt la possibilité de créer des newsletters…

Après les images en qualité HD, les sondages, l’ajout de proxy, les messages vocaux transformés en texte et la possibilité d’épingler un message, WhatsApp continue sa mue en proposant bientôt la création de newsletters. Il s’agit tout simplement d’un modèle calqué sur les mailing-lists où un abonné reçoit des e-mails pour l’avertir d’une actualité ou d’une promotion sur un sujet déterminé (n’hésitez pas à vous abonner à la nôtre d’ailleurs si vous souhaitez des news fraîches sur l’actualité Android et la tech en général !). En lieu et place des e-mails, l’abonné recevra un message…

Adieu le chiffrement !

Selon le très sérieux site WABetaInfo qui a détecté des parcelles de code qui vont dans ce sens, WhatsApp va donc permettre à un tiers d’envoyer massivement des messages à des centaines de correspondants à la fois. Du spam ? Pas vraiment, même s’il faudra se méfier des dérives…

Il suffirait de suivre un groupe pour être éligible l’envoi de messages de ce type. Si vous faites partie d’un groupe (association, club de sport, famille, etc.), vous pourriez donc recevoir des messages par ce biais. Tout en étant libre de refuser ces informations. Cette fonctionnalité serait séparée des autres dans l’onglet Statut de WhatsApp. Ces messages ne seraient pas chiffrés de bout en bout comme les autres puisqu’il ne serait pas possible d’y répondre (« cours de tennis de samedi annulé », « amenez des spécialités de chez vous pour la fête des voisins de la semaine prochaine », etc.)

Confidentialité assurée ?

Le système permettrait d’utiliser le « handle » WhatsApp (le nom d’utilisateur) plutôt que le numéro de téléphone pour que des personnes qui ne se connaissent pas ne puissent pas voir leurs « 06 » respectifs.

De même, les utilisateurs pourront contrôler qui ils suivent, et personne d’autre ne pourra voir qui ils suivent, même s’ils figurent dans leur liste de contacts. Il ne faudrait pas se faire afficher par son patron, même si vous êtes tous les deux abonnés à la newsletter « j’aime mettre du rouge à lèvres et des talons hauts ». Si vous souhaitez rendre ça public, c’est possible aussi !