Nouveauté WhatsApp : partagez votre écran comme avec Zoom, Skype ou Meet

Meta n’en fini plus d’améliorer WhatsApp, mais il manquait une fonctionnalité permettant de travailler plus facilement avec la messagerie aux 2 milliards d’utilisateurs. En effet, à l’instar de Zoom, Google Meet, Skype et Telegram, WhatsApp ajoute dorénavant le partage d’écran à sa plateforme. Lors d’un appel vidéo, vous pourrez donc afficher chez vos correspondants ce que vous voyez sur votre l’écran au lieu de montrer votre bobine. Réservée jusqu’ici aux bêta testeurs, cette nouvelle option permet de montrer une photo, un agenda, une carte, une diapo, des notes, un dessin ou n’importe quel document de travail. La partage d’écran peut également s’avérer utile lorsque vous fournissez une assistance technique à tata Lydie qui galère avec son téléphone. Attention car l’intégralité du contenu de votre écran est visible par les autres participants à l’appel vidéo et comme il est possible d’ajouter quelqu’un au groupe très rapidement, il convient de rester prudent avec les documents partagés de la sorte. Comme les discussions ordinaires, le partage d’écran dans WhatsApp est protégé par un chiffrement de bout en bout. Impossible donc pour une tierce personne d’accéder à vos données.

Comment faire pour partager son écran avec un contact ?

Pour partager votre écran, il suffit de commencer une conversation vidéo et d’appuyer sur le bouton en forme d’écran avec la flèche à l’intérieur. Si celui-ci n’apparait pas, il faudra appuyez une fois sur n’importe quelle partie de l’écran. Après un avertissement, WhatsApp vous demandera si vous souhaitez démarrer l’enregistrement. Votre correspondant aura alors accès à ce qui se passe sur votre écran. Notez que Meta est en train de bosser sur une version en mode paysage, mais elle n’est pas encore implémentée pour tout le monde. Sachez enfin qu’il est aussi possible d’utiliser cette fonctionnalité depuis la version Windows de WhatsApp. De quoi concurrencer Zoom et compagnie ? C’est le but en tout cas…