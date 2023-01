Votre adolescent passe-t-il trop de temps sur Snapchat ? Si c’est le cas, le contrôle parental de Snapchat peut résoudre ce problème. Voyons comment il se présente et comment il peut améliorer l’expérience utilisateur pour votre enfant…

Snapchat est l’une des applications de réseaux sociaux les plus populaires parmi les adolescents – selon le rapport 2022 du Pew Research Center, 59 % d’entre eux l’utilisent, et 15 % y accèdent quotidiennement. Avec tous ces mineurs qui utilisent l’application, le contrôle parental de Snapchat est devenu un sujet central pour les parents. Cette plate-forme présente certains risques pour les jeunes utilisateurs, les parents doivent donc être très vigilants. Nous aborderons les dangers de l’appli et les méthodes concernant l’épineux problème pour les parents de comment surveiller Snapchat afin d’éviter à leurs enfants de tomber sur des contenus inappropriés.

Notre avis sur Snapchat et ses fonctionnalités dangereuses

Lorsqu’il s’agit du contrôle parental de Snapchat, il est primordial de comprendre la plateforme et les fonctionnalités de l’application puisqu’elle dispose de nombreux outils qui peuvent exposer les enfants à des contenus inappropriés ou au cyberharcèlement.

Snap Maps : Snap Maps permet aux utilisateurs de partager leur position exacte avec leurs amis. Il peut également être utilisé pour visualiser l’emplacement d’autres personnes, ce qui peut conduire au cyberharcèlement ou pire…

Découvrir : La fonction de découverte permet aux utilisateurs d’accéder à des articles et des vidéos provenant de différents médias. Bien que certaines restrictions d’âge soient en place, cette section n’est pas très surveillée et peut donc contenir des contenus inappropriés pour votre enfant.

Messages Privés : Cette fonction permet aux utilisateurs d’envoyer des messages privés, qui ne peuvent être vus que par le destinataire. Cela signifie également que toutes les conversations privées sont cachées aux parents.

Contenu qui disparaît : Snapchat permet également aux utilisateurs d’envoyer des photos, des vidéos et des textes qui disparaissent après un court instant ou un seul visionnage. Cette fonction de protection de la vie privée peut être utilisée à des fins nuisibles, comme la diffusion de rumeurs. Pas vu pas pris.

Comment surveiller le Snapchat de mon fils ou de ma fille gratuitement

En août 2022, Snapchat a lancé sa fonctionnalité Centre Parental, qui permet aux parents de surveiller gratuitement l’utilisation de leurs adolescents sur Snapchat. Selon les avis des parents, cette option offre aux responsables âgés de plus de 25 ans la possibilité de :

Vérifier quels amis sur Snapchat ont communiqué avec eux.

Voir la liste complète des amis actuels de leurs adolescents.

Cette fonctionnalité est conçue pour aider les parents à surveiller et à protéger leurs enfants des dangers potentiels lorsqu’ils utilisent Snapchat. Cependant, elle présente plusieurs inconvénients :

Elle ne surveille pas les conversations et ne permet pas aux parents de voir le contenu des conversations de leurs adolescents.

Il n’y a aucun moyen pour les parents de surveiller les discussions de groupe.

Les experts en sécurité et en protection de l’enfance ont émis des avis mitigés sur cette fonctionnalité. Josh Goslin, le directeur général de FairPlay, déclare :

« C’est un bon premier pas pour aider les parents à surveiller leurs adolescents sur Snapchat, mais cela ne leur fournit pas une image complète de leur activité sur les réseaux sociaux – personne ne veut vérifier Instagram, Snapchat et TikTok manuellement. »

Nous partageons bien sûr le même avis. Si la fonctionnalité Centre Parental peut fournir aux parents un bon aperçu de l’activité Snapchat de leurs adolescents, elle laisse de nombreuses questions sans réponse. Heureusement, il existe d’autres moyens pour les parents de surveiller l’activité de leurs adolescents sur Snapchat.

Une méthode éprouvée pour protéger votre enfant sur Snapchat

Snapchat se concentre sur les fichiers multimédias et les textos. Alors comment les parents peuvent-ils accéder à tout cela ? Avec un bon outil de contrôle parental «multi-tâche ».

Un logiciel de surveillance parentale peut vous aider à suivre les activités de votre enfant sur Snapchat et dans d’autres applications de réseaux sociaux. Une application de suivi avancé comme eyeZy permet aux parents :

d’afficher les messages Snapchat et les snaps envoyés/reçus

de surveiller la liste des amis sur Snapchat

de suivre les « story » Snapchat

de vérifier les messages privés Snapchat

d’obtenir les journaux de Snapchat avec les horodatages

de suivre la géolocalisation sur Snapchat.

En outre, vous pouvez également accéder aux autres activités de votre enfant sur Snapchat sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment WhatsApp, Instagram, Facebook, Kik, Viber, Skype, Messenger, etc.

Si vous êtes occupé ou que vous n’avez tout simplement pas le temps de gérer le suivi des connexions de votre tête blonde, vous pouvez aussi fixer des limites aux heures d’utilisation de Snapchat en désactivant l’accès ou en le réduisant. Et si d’aventure une activité suspecte est détectée, le système d’alerte de eyeZy vous préviendra de suite.

Car eyeZy fonctionne en arrière-plan sans que la surveillance de Snapchat – ou autre – ne soit détectée par votre enfant. C’est totalement invisible et vous pouvez être sûr que toutes les activités de Snapchat seront répertoriées avec précision.

Comment démarrer avec l’application qui surveille Snapchat ?

Maintenant que vous connaissez les avantages du contrôle parental de Snapchat, passons à la façon dont vous pouvez commencer à l’utiliser. eyeZy fait de la surveillance de Snapchat un jeu d’enfant – tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet stable et 5 minutes de votre temps. Voici ce que vous devez faire :

Inscrivez-vous sur eyeZy et créez un compte ;

Téléchargez l’application sur l’appareil de votre enfant;

Suivez les instructions de configuration ;

Connectez-vous à votre compte eyeZy pour surveiller l’activité de Snapchat.

Et c’est tout ! Dès que vous aurez terminé la configuration, eyeZy commencera à surveiller l’activité de Snapchat sur l’appareil de votre enfant. Vous aurez un accès complet aux messages, à l’historique et à sa liste d’amis. Vous pouvez également surveiller d’autres plateformes de médias sociaux et messageries instantanées.

Et finalement ?

Par les temps qui courent, il est avisé de prendre au sérieux la sécurité de vos enfants lorsqu’ils sont en ligne. Si vous pouvez garder un œil sur leur activité, cela pourrait éviter des ennuis inutiles. Le contrôle parental de Snapchat fonctionne peut-être, mais il est bien plus prudent d’utiliser un outil dédié et taillé pour une meilleure surveillance. L’application de contrôle eyeZy est faite pour vous tenir informé sans porter atteinte à la vie privée de votre enfant. Pas besoin de lire toutes leurs conversations, il suffit de paramétrer des alertes sur certains mots clés. Avec un contrôle parental complet comme eyeZy, vous pouvez être sûr que votre enfant est en sécurité en ligne, quelles que soient les applications qu’il utilise pour communiquer.