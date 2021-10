NordVPN pas cher : -72% sur le meilleur VPN du marché

À la recherche d’un VPN performant, rapide et qui ne vous ruinera pas ? NordVPN possède de nombreuses qualités qui devraient vous convaincre. Pour le Black Friday, on vous le propose à -72%…

Internet est devenu aujourd’hui aussi vital que problématique dans nos quotidiens. Il est difficile de vivre sans et en même temps, le trackage perpétuel de tous nos faits et gestes par les sites que nous visitons permet aux sociétés de lire dans nos portefeuilles comme dans un livre ouvert. Nous ne sommes plus des hommes, mais des cibles dont les clics et les mouvements sont analysés dans les moindres détails. Pour éviter cette impression désagréable de se sentir épié à chaque instant, le mieux est de devenir invisible en se servant d’un VPN, comme NordVPN.

VPN : whatizit ?

L’acronyme VPN signifie Virtual Private Network, soit réseau virtuel privé. Sa fonction première est de chiffrer vos données entre votre ordinateur et Internet. Cela rend vos communications inexploitables par qui que ce soit et vous prémunit donc de toute collecte de vos informations par un tiers. Vous êtes donc protégé contre les pirates qui pourraient, par exemple, tenter de vous attaquer quand vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi public. Un VPN vous permet également de vous éviter le désagrément de savoir qu’un site va récupérer vos habitudes de navigations et vos informations personnelles pour vous bombarder de publicités ciblées ou tout simplement pour les revendre. Le VPN va vous créer une adresse IP qui vous permettra de conserver votre confidentialité quand vous surfer sur le web. Vous pourrez donc télécharger en P2P en toute invisibilité et même HADOPI ne pourra pas vous trouver. Autre avantage de ce système fort appréciable à l’heure du streaming roi, vous pouvez choisir géographiquement où vous souhaitez apparaître connecté.

Si vous êtes relié à un serveur au Japon, vous aurez de ce fait accès au catalogue japonais de Netflix. La chronologie des médias n’étant pas la même d’un pays à un autre, certains films sont disponibles à l’étranger alors qu’il faut attendre une année pour les découvrir en France. Se servir d’un VPN si vous êtes abonnés à des services de streaming vous ouvrira la porte à encore plus de choix. Bac Nord, qui est sorti il y a quelques semaines dans l’Hexagone, est par exemple déjà sur le Netflix américain. À l’inverse, si vous êtes à l’étranger, vous pouvez vous connecter à un serveur français et ainsi profiter de l’accès à MyCanal ou aux replay des chaînes gauloises.

Pour résumer les avantages à utiliser un VPN :

Permet l’anonymat total sur un Internet en dissimulant les adresses IP,

Protège contre l’espionnage et les attaques des malwares,

Empêche les sites de récupérer les données personnelles,

Contourne la géolocalisation et les géorestrictions des sites de streaming.

NordVPN : un VPN très complet et abordable

Dans le domaine des VPN, NordVPN fait partie des valeurs sûres depuis de longues années. Il permet déjà de connecter jusqu’à 6 appareils simultanément et est compatible Windows, MacOS, Linux, Android, iOS et sous forme d’extension pour Firefox et Chrome. Sachant qu’il est possible de l’installer sur vos téléphones, tablettes, ordinateurs portables mais aussi vos télévisions connectées et vos routeurs, vous serez vraiment protégé partout. Il est même possible de s’en servir sur vos consoles de jeux (PlayStation, X-Box, Switch). Vos données seront rendues illisibles quel que soit l’appareil dont vous vous servirez. NordVPN utilise plus de 5100 serveurs dans 60 pays à travers le monde et vous offre une bande-passante illimitée. Vous pourrez donc surfer sans vous poser la question d’une quelconque restriction. Son utilisation est très simple et il ne demande pas des heures et des heures en réglage.

En ce moment, NordVPN est en promotion à -72% et vous reviendra à 2,80€/mois pour un abonnement de 2 ans. Il dispose en plus d’une garantie « Satisfait ou remboursé » de 30 jours. De quoi vous permettre de tester et de voir si l’offre vous convient ou pas sans prendre de risque. C’est le moment ou jamais !