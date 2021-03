NordVPN : -68% et des avantages en pagaille

Si vous regardez régulièrement des vidéos sur YouTube, vous avez forcément entendu parler de NordVPN. Mais avant de nous attarder sur ces particularités, il convient de revenir aux fondamentaux : qu’est-ce qu’un VPN ? Il s’agit de l’abréviation de « Virtual Private Network », ou dans la langue de Molière un réseau privé virtuel. Ce service permet notamment de chiffrer votre trafic Internet et de protéger votre identité en ligne.

De manière plus concrète, un VPN crée une sorte de « tunnel » chiffré sur Internet. Dans ce tunnel, toutes les données qui circulent entre vous et le site que vous visitez sont sécurisées. Or, les risques se sont multipliés sur la toile depuis ces dix dernières années entre les piratages, les pixel espions, les fuites de données ou encore les campagnes de phishing comme celle qui a visé Darty et la Fnac.

Avec un VPN, vous minimisez les risques de voir vos données personnelles finir en vente sur le Dark Web au plus offrant. Vous empêchez le gouvernement, votre fournisseur d’accès Internet, les réseaux sociaux, les pirates et les espions de voir ce que vous faites sur la toile. En clair, un VPN vous offre un anonymat total. En plus de protéger votre identité, les VPN offrent généralement divers services.

Dans le cas de NordVPN, le leader du marché propose par exemple plus de 5400 serveurs dans 59 pays différents. Vous voulez accéder au catalogue américain ou japonais de Netflix ? Rien de plus simple, choisissez un serveur aux États-Unis ou au Japon et le tour est joué. À l’inverse, vous êtes en vacances à l’étranger et vous souhaitez regarder la dernière série exclusive de Canal+ ? Basculez simplement sur une IP française.

Bien entendu, ce n’est pas tout. Faisons un rapide tour d’horizon des services phares de NordVPN :

Possibilité de protéger jusqu’à six appareils (PC, smartphone, tablette, etc.)

Le Kill Switch, pour couper votre connexion Internet en cas de défaillance du VPN

Une IP dédiée et masquée pour naviguer dans l’anonymat le plus complet

La prise en charge du P2P pour les amateurs de téléchargements

La fonction Cybersec pour bloquer les malwares et les publicités

Une assistance 24h/24 et 7j/7

Contourner les géorestrictions de certains sites comme Netflix ou Disney+ pour accéder à l’ensemble des programmes (et se débarrasser de cette satanée chronologie des médias française)

En ce début d’année 2021, NordVPN célèbre son anniversaire et pour l’occasion le VPN est disponible à un prix particulièrement attractif. L’abonnement de deux ans est effet proposé à seulement 2,97 € par mois, soit 71,20 € au lieu de 229 € ! Avec cette offre, vous réalisez une économie de 68%. En outre et si vous optez pour cette formule, vous avez gagnerez automatiquement du temps de protection supplémentaire, entre 1 mois, un an ou deux ans !

Source : NordVPN