Netflix VIP : Comment voir les films et les séries avant tout le monde ?

Selon le Wall Street Journal, Netflix va étendre son programme Netflix Preview Club. Une sorte de club VIP qui permet de voir en avant-première des films et des séries produits par Netflix afin de laisser aux spectateurs la possibilité de laisser un avis. Il s’agit ni plus ni moins que d’une version « streaming » des projections tests, très fréquentes dans le monde du cinéma. Alors que seuls 2000 foyers américains avaient la possibilité de faire partie de ce Netflix Preview Club, il va devenir mondial avec l’ajout de plusieurs pays pour atteindre au total quelques dizaines de milliers de spectateurs. Netflix étant très populaire en France, il y a fort à parier que nous ferons partie du lot.

Netflix is planning to expand its sneak-peak program, which helps the service make changes to content before release, by adding tens of thousands of subscribers https://t.co/bo675QYRAM — The Wall Street Journal (@WSJ) December 1, 2022

Pas de formulaire, c’est Netflix qui vous contactera…

Netflix n’a pour l’instant pas communiqué sur cette question et on ne sait pas comment seront choisis les « membres VIP » de Netflix, mais si cela se passe comme l’année dernière, vous ne pourrez vous inscrire via un formulaire : c’est Netflix qui entrera en contact avec vous. Il faut dire que pour disposer d’un public le plus large possible, Netflix préfère choisir les membres de ce club pour ne pas se retrouver avec 2000 geeks crasseux par pays. Ce qu’on sait pas contre c’est que ce « club » a vraiment servi à modifier certains films comme Don’t Look Up avec Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. Jugé trop « sérieux » par le public, il a subi des retouches pour le rendre plus amusant. Bon là c’est raté, mais ça pourrait servir un jour…