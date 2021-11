Netflix : les sorties de novembre 2021

Carbone (le 2 novembre)

The Harder they Fall (le 3 novembre)

Carbone est un film qui se base sur des faits réels : la fraude à la TVA sur les quotas carbone qui s’est déroulée en France en 2008 et 2009. Un homme qui tente de sauver son entreprise du dépôt de bilan monte une arnaque sans pareil en France avec la complicité de la pègre. Bien sûr, les choses finissent par mal tourner. Un casting improbable qui tient quand même la route : Benoît Magimel, Michael Youn, Laura Smet, Gringe (le compère d’Orelsan) avec quelques gouttes de Gérard Depardieu.

We couldn’t become Adults (le 5 novembre)

Bon, celui-là on le met sans trop y croire car, dès la bande-annonce on se dit que ça à l’air d’un sacré film de merde. Déjà nous avons une dent contre les « westerns propres », mais celui-là a peu de chance d’être surprenant. Le pitch : Idris Elba est un gangster qui vient d’être libéré par son gang et il veut se venger d’un truc. Pan pan. Blague pourrie. Pan pan. Inclusivité. Fin.

Red Notice (le 12 novembre)

Les films japonais ne sont pas légion sur Netflix alors pourquoi ne pas essayer de voir ce plaisant We could’t become Adults. Après avoir reçu la demande d’ami d’un amour perdu, un quarantenaire va se replonger dans ses souvenirs de jeunesse. Un film qui parlera forcément plus à ceux qui ont connu les années 90…

Jason Bourne – L’intégrale (le 16 novembre)

The Rock, Gal Gadot et Ryan Reynolds dans un film d’action ? OK, pourquoi pas. Il faudra attendre le 12 novembre pour voir de quoi il retourne, mais on peut déjà vous dire qu’il ne va pas rafler 4 Oscars. On a déjà vu le film après la bande-annonce. Ne nous remerciez pas.

Tiger King (Au Royaume des Fauves) – Saison 2 (le 17 novembre)

Netflix met les trois premiers films de la saga « Bourne » sur sa plate-forme avec La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity), La Mort dans la Peau (The Bourne Supremacy) et La Vengeance dans la Peau (The Bourne Ultimatum) respectivement de 2002, 2004 et 2007. Il ne s’agit donc pas vraiment de l’intégrale puisque celui de 2012 avec Jeremy Renner et celui de 2016 avec le retour du Matt n’en font pas partie. L’occasion de revoir ces films d’action pas mal foutus du tout. On vous fait le pitch : Matt Damon est un tueur de la CIA qui a perdu la mémoire et il y a pas mal de dommages collatéraux quand il se met à la retrouver.

Aya et la Sorcière (le 18 novembre)

Joe Exotic est de retour ! Si vous avez raté la saison 1 de cette série-docu aussi prenant que Santa Barbara, il va falloir prendre des cours de rattrapage ! Après s’être fait évincer de son zoo et mis en prison pour avoir tenté de faire assassiner sa rivale Carole Baskin, Joe a quand même le droit de participer à cette saison 2 de son centre pénitencier où il purge une peine de 22 ans. Jeffrey Lowe, le repreneur du zoo est quant à lui accusé de maltraiter les animaux tandis que les rumeurs sur le meurtre du premier mari de Carole courent toujours.

Cowboy Bebop – Saison 1 (le 19 novembre)

Aya et la Sorcière est le premier long métrage des studios Ghibli (Mon Voisin Totoro, Pompoko, Le Voyage de Chihiro, etc.) en images de synthèse. Les esprits chagrins diront que Gorô Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki, a vendu son âme au diable en cédant aux sirènes de la 3D, mais ce serait oublier ses précédents chefs-d’œuvre Les Contes de Terremer et La Colline aux Coquelicots. Il faut laisser sa chance au produit non ? Le pitch : une orpheline se fait adopter par une sorcière et l’exploite, mais la petite a plus d’un tour dans son sac…

Animé japonais diffusé sur GameOne à la fin des années 90 (la même époque qu’Evangelion), Cowboy Bebop narre l’histoire de chasseurs de prime qui écument la galaxie dans leur vaisseau spatial. Ici, Netflix signe une série basée sur cet univers. On peut s’attendre au pire, mais il reste un espoir quand on sait que Shinichirô Watanabe, le réalisateur de la série originale, a été engagé en tant que consultant…

