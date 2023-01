Netflix : La série 1899 vous a fait perdre 7 heures ? Changez de vie !

Après 8 épisodes de 50 minutes, la série 1899 ne sera pas reconduite pour une seconde saison. Netflix a eu l’intelligence de ne communiquer sur cet abandon qu’une fois la première saison arrivée à son terme et vues par l’audience la plus large possible. Malin. La série a démarré en trombe avec une seconde place dans la catégorie des séries les plus regardées. Elle a vite vu ses scores divisés par deux la semaine d’après puis encore par deux au bout de 7 jours.

Bref 1899 a lassé le spectateur et c’est bien normal.

Netflix annule la série 1899, il n'y aura pas de saison 2. pic.twitter.com/tU979LqvYq — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) January 2, 2023

Attention spoiler !

Dès le premier épisode on voit qu’on a affaire à une série type Lost : des auteurs qui ne savent pas où ils vont avec des artefacts chelous (la pyramide, WTF ?), des cliffhangers à la mords-moi-le-nœud (« ho t’as vu y’a une télé alors que ça se passe dans le passé »), des éléments qui te font croire que t’as compris un truc alors que même les auteurs se cherchent (« ho le dessin sur cet élément de décor est le même que le tatouage de la pouilleuse enceinte qui ne se lave jamais le visage ») et des poncifs de Sci-fi (« viens on va dire que c’est une boucle temporelle » et « oui, mais elle a perdu la mémoire »). Bref on patauge. On croirait un projet d’étudiants zélés qui veulent en faire le plus possible.

Netflix et inclusivité balourde obligent, on a le droit à un personnage noir qui s’est fait trahir par un blanc (un sale Français impuissant qui se fait chourer sa femme) et on a aussi un couple d’hommes homo qui se font passer pour des frères. Glauque.

C’est sûr, les auteurs savaient que la mayonnaise ne prendrait pas : la fin de la saison a été écrite comme une sorte de chant du cygne. Cette série qui se passe en 1899 voit un personnage se réveiller en mode « Matrix » dans une station spatiale. Les auteurs lors du brainstorming : « Viens vas-y on s’en fout, de toute façon on a fait de la merde tout le long, avec cette fin pétée on aura l’air de génies lorsque Netflix va annoncer qu’il y a pas de saison 2. »

Fin des spoilers !

Bref, si vous avez regardé 1899 et que vous avez légèrement eu l’impression d’avoir perdu votre temps, il y a plusieurs bonnes leçons à en tirer :

Ne suivez jamais une série qui n’est pas déjà terminée. Vous éviterez ainsi les mauvaises surprises. Dernièrement nous avons fait une sélection des meilleures séries avec une vraie fin.

Pourquoi ne pas arrêter de regarder des séries et combler vos lacunes dans le domaine du cinéma ? Sur Netflix il y a de très bons films : Le Parrain, Forrest Gump, Taxi Driver, Gladiator, Pulp Fiction…

Il y a les blaireaux qui ont immédiatement voulu signer une pétition contre l’arrêt de la série (ceux-là sont cérébralement morts, ils sont perdus, n’essayez pas de les sauver) et puis ceux qui ont eu une réaction plus saine : celle de quitter Netflix.

Faites-le. Vraiment. Faites en sorte que ces 400 minutes soient les dernières que vous perdez de votre vie devant cette usine à vide qu’est Netflix. On peut en faire des choses en 7 heures : faites du vélo, lisez, apprenez une langue ou à jouer de la guitare, faites l’amour, jouez avec vos enfants, allez vous faire casser la gueule à la boxe, donnez votre sang, mais arrêtez de passer ce précieux temps de vie sur Netflix ! Même chose pour Paramount+, Disney+ ou Prime Video…