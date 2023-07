Netflix, Google, Meta… Ces monstres qui engloutissent le Web français !

On savait déjà que plus de 50 % de la bande passante mondiale était accaparé par ces 8 monstres, mais la musique est sensiblement la même en France puisqu’on sait maintenant que 54,3 % du Net est utilisé par 5 sociétés seulement.

C’est l’Arcep qui a publié son rapport annuel sur les ressources du Web hexagonal et ce sont à peu près les mêmes acteurs qui se goinfrent avec en chef de file le géant Netflix. La plate-forme de streaming « mange » à elle toute seule 19,7 % de la bande passante totale. Viennent ensuite Google avec 10,5 % (YouTube, ça consomme !), Akamai et ses serveurs cloud et cache pour 8,9 %, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, etc.) avec 8,2 % et enfin Amazon avec 7 %. Notez que dans les GAFAM, Apple et Microsoft font figure de petits joueurs avec respectivement 1,3 % et 1 %.

Le stream et la VoD en plein essor

Il s’agit bien sûr des chiffres de l’année dernière, mais on note la progression du trafic global d’Internet en France avec une hausse de 21,5 % entre 2021 et 2022. Il faut dire que l’essor du stream et de la 4K joue beaucoup dans l’équation. On en revient toujours au même au moment de faire les comptes : les gros consommateurs doivent-ils passer à la caisse pour participer aux frais de maintenance et d’expansion du réseau au risque de faire vaciller la neutralité du Net ou doit-on laisser Orange, Bouygues, Free et SFR se débrouiller tout seul avec le risque d’une potentielle hausse des prix ?