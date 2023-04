Netflix, Disney+, Amazon Prime : comment avoir deux fois plus de films et séries ?

On le sait, avec la chronologie des médias en France, le catalogue de votre plateforme de streaming préférée est souvent plus vide que dans d’autres pays. Alors, comment faire pour avoir accès à tous les programmes ? Vous l’avez deviné, on va parler VPN !

Pourquoi un programme n’est pas présent sur Netflix France ?

La différence de catalogues d’un pays à l’autre sur Netflix, mais aussi Amazon Prime, Disney + ou encore Paramount+, s’explique non seulement avec la chronologie des médias, mais aussi par les accords négociés entre les détenteurs d’une licence et un diffuseur. Par exemple, la licence de la série Rick & Morty, autrefois détenue par Netflix, a été révoquée par Adult Swim pour des raisons commerciales.

Comment choisir son VPN pour le streaming ?

Pour contourner ces différences de catalogues, le VPN peut donc se présenter comme une option intéressante. Il vous permet de positionner votre appareil dans un autre pays, permettant d’accéder à l’offre Netflix, Disney ou Prime de cette zone géographique. Mais quels critères doivent être pris en compte dans le choix de votre VPN pour le streaming ?

Le VPN permet d’accéder au pays ciblé ; en effet, certains ne proposent pas d’adresses IP dans toutes les zones géographiques, surtout les gratuits ou les versions d’essai

Le service est compatible avec le streaming ; certains VPN ne sont pas réellement conçus pour contourner les géorestrictions de Netflix ou autres services

Le VPN propose des serveurs dédiés ; certaines offres incluent en effet des serveurs dédiés au streaming, pour des performances optimales.

Si ces critères sont cochés, alors parfait ! N’oubliez pas un point important : en vous géolocalisant dans un autre pays, les programmes peuvent ne pas être disponibles en français. Pourtant sur le Netflix US ou canadien, de nombreux films proposent au moins les sous-titres français, on peut même trouver des doublages pour les films qui sont déjà sortis en DVD.

Quelles séries et quels films regarder avec un VPN ?

Vous cherchez votre VPN pour le streaming, on vous conseille aussi ces films et séries à découvrir sur des catalogues étrangers ! Côté séries, le classique Hannibal, avec Mads Mikkelsen, ou encore l’excellent animé Tokyo Revengers sont disponibles sur Netflix, Nouvelle-Zélande et Japon. Pour les films, voici 30 incontournables à découvrir sur le catalogue US de Netflix.

Quel VPN choisir alors ?

Si vous avez déjà un VPN, tentez l’expérience : vous risquez d’être surpris par la quantité de nouveaux films et séries disponibles. Notez que cette pratique, même si elle n’est pas encouragée par Netflix, Disney+ ou Prime, n’est pas illégale du tout ! Il est possible de mettre en route son VPN et d’accéder immédiatement à ces nouveaux films et séries depuis son smartphone, sa tablette, son PC, sa TV connectée ou sa box Android. Attention, en passant par l’appli Netflix, le service peut se rendre compte que vous êtes français et ne pas prendre en compte votre changement d’IP. Si cela vous arrive, utilisez un navigateur ! Vus n’êtes pas sûr d’être sur le Netflix japonais ou le Disney+ américain ? Regarder la catégorie qui stipule normalement « Top 10 des films en France aujourd’hui» : vous verrez alors un « Top 10 des films aux États-Unis aujourd’hui »…

Vous n’avez pas de VPN ? Nous pouvons vous conseiller ces trois services ayant pignon sur rue :

Ces trois services proposent une clause « satisfait ou remboursé » d’au moins 30 jours (45 jours pour CyberGhost), alors n’hésitez pas à demander un remboursement si vous n’êtes pas convaincu…