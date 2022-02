Netflix augmente ses tarifs ! Combien ? Qui ? Pourquoi ?

C’est devenu une habitude : Netflix augmente les tarifs de tous ses abonnements. Les Américains et les Canadiens seront les premiers à passer à la caisse, mais cette hausse annuelle est suivie presque aussitôt d’une augmentation sur les autres marchés. C’est ainsi que l’abonnement passe de 8,99 $ à 9,99 $ pour l’offre la moins chère (1 écran, définition SD), de 13,99 $ à 15,49 $ pour l’offre avec deux écrans en HD (le prix a presque doublé en 9 ans puisqu’en 2013, il ne coûtait que 7,99 $) et de 17,99 $ à 20,99 $ pour l’offre 4K avec 4 écrans.

Au moins 1 € en plus sur l’abonnement

On peut donc imaginer une augmentation d’au moins 1 € sur chaque offre en France. Aux USA, les sites de streaming vidéo sont plus nombreux qu’en France, mais on trouve quand même chez nous Disney+ et Amazon Prime Video même si Netflix a pris une grosse avance en termes de contenus et de notoriété. Et puis il y a aussi Canal+ et les chaînes de sports comme RMC Sport et beIN Sports. Au final le coût cumulé pour une famille peut faire réfléchir sur la nécessité ou non de rester abonné à tel ou tel service.

Il faut aussi dire que tout n’est pas rose pour Netflix en ce moment. Son titre boursier a perdu plus de 20 % et ses opportunités de croissance sont assez faibles. Il y avait un marché énorme à conquérir et maintenant que presque tous les gens intéressés disposent de Netflix, il est difficile de trouver de nouveaux clients. Avec 200 millions d’abonnés dans le monde, la société américaine est encore loin des 900 millions de foyers possédant une connexion Internet… Tous ces gens, il va falloir aller les chercher et les convaincre.

Netflix investit en France…

Pourtant la société investit comme jamais pour garder son avance sur les autres et proposer toujours plus de contenus intéressants et inédits. En France, Netflix a d’ailleurs promis de produire au moins 10 films par an sur le territoire en plus d’un investissement de 40 millions dans la création en général. Pour cela, Netflix a d’ailleurs obtenu une chronologie des médias revue et à son avantage. Mais pour l’instant, la chance de Netflix c’est que ces hausses de prix ne semblent pas avoir d’impact sur son nombre d’abonnés. D’ailleurs, depuis l’annonce de ces augmentations, son action a repris 7 %… Une autre piste serait peut-être de miser sur la qualité plus que sur la quantité des productions…