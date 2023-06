Mise à jour Android : dites adieu à votre batterie !

Le mois dernier, la mise à jour Android destinée aux Pixel 6 et 7 de Google avait visiblement impacté la batterie de ces modèles. Ainsi, les utilisateurs se sont retrouvés avec une surchauffe de l’appareil ainsi qu’une baisse drastique de l’autonomie. La cause de ce problème est rapidement identifiée, il s’agit d’une mauvaise optimisation de l’infrastructure de l’application Google.

Some Google Pixel owners are seeing faster battery drain following June update https://t.co/upwnVkheF9 by @NexusBen

Logiquement, quelques jours plus tard, un correctif est déployé par Google sur tous les smartphones concernés. Retour à la normale donc ? Pas vraiment. Les utilisateurs n’ont pu toucher à ce doux rêve que pour quelques jours, car début juin, la nouvelle mise à jour Android ramène les propriétaires de Pixel 6 et 7 à la case départ.

On pourrait se dire qu’il ne s’agit que d’une triste coïncidence pour Google. Malheureusement, les Pixel sont fréquemment victimes de mises à jour hasardeuses de son fabricant, causant des bugs et problèmes en série. Le thread Reddit sur les bugs causés par la mise à jour Pixel de juin est un exemple parmi tant d’autres des errances techniques de Google sur sa gamme de smartphones.

If the battery is draining faster on your Pixel phone, you're not alone. https://t.co/LOIT3hXDVl

— Android Authority (@AndroidAuth) June 26, 2023