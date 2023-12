Mieux que WhatsApp et Telegram ? Olvid, c’est du solide !

Elle est au cœur de l’attention depuis le 22 novembre : Olvid, une application de messagerie française. Désignée par Matignon comme alternative gouvernementale officielle à WhatsApp, Signal et Telegram, la solution met en avant ses mesures de sécurité et de chiffrement, pour protéger la confidentialité de ses utilisateurs.

Que s’est-il passé le 22 novembre ? Beaucoup de choses, sans doute, mais aussi la parution d’une circulaire, signée par Elisabeth Borne, demandant aux membres du gouvernement la désinstallation des applications telles que Signal, Telegram ou encore WhatsApp. Dans le texte, la Première Ministre recommande à ses ministres et autres collaborateurs une alternative, Olvid. Si nous en avions parlé il y a deux ans, on s’est dit que l’occasion était parfaite pour refaire un point sur cette application.

Une messagerie française de haut niveau

Lancée en 2019, la messagerie Olvid a construit sa réputation autour de la cybersécurité et du respect à la confidentialité. Des mots mêmes de son fondateur, Thomas Baignères, elle se repose pour cela sur un système à haut niveau, différent de celui utilisé par ses principales concurrentes. Ainsi, là où WhatsApp et consœurs utilisent des méthodes d’annuaire centralisé, Olvid a opté pour une gestion décentralisée des données. Si les équipes en charge de l’application ne rentrent pas, logiquement, dans les détails techniques, on devine une architecture complexe, limitant la portée d’un piratage en termes d’accès à des blocs de données massifs.

Confidentialité et garanties

Pour renforcer sa proposition, Olvid propose une interface limitant autant que possible la récolte de données personnelles. Pour commencer, l’application peut fonctionner sans numéro de téléphone ou sans mail, limitant la collecte de coordonnées de contact. De plus, un simple QR code partagé permet d’ajouter un interlocuteur sur l’application : on retrouve ici un contournement à la solution de l’annuaire centralisé. Enfin, le grand argument d’Olvid est d’être la seule application à avoir obtenu un agrément de sécurité premier niveau, remis par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Depuis, l’entreprise se targue d’avoir un système de sécurité vierge de toute fissure.

Des qualités mais aussi des failles

Alors, avec toutes ces garanties, il semble logique qu’Olvid ai convaincu les services de Matignon afin de remplacer les messageries traditionnelles. Malgré tout, l’application française comporte certaines failles. Principalement, en termes de dimensions. Avec près de 100 000 utilisateurs, l’application n’a pas encore connu de réel stress test à grande échelle, en comparaison avec les 2 milliards d’utilisateurs WhatsApp.

Ce point a d’ailleurs l’attention de nombreux experts, qui voient dans le changement de dimension d’Olvid un réel danger : plus il y a d’utilisateurs, plus il y a de données. Plus il y a de données, plus les hackers et autres pirates vont s’intéresser à vos failles.

Cependant, même si Olvid n’est pas exempte de failles, elle reste une belle alternative française aux messageries traditionnelles. L’application offre une meilleure sécurité globale sur vos données, ainsi qu’une bonne maîtrise de vos informations personnelles, notamment grâce à l’absence d’annuaire centralisé.

Pour découvrir Olvid, elle est téléchargeable gratuitement sur le Play Store !