Face à Samsung et LG, une société française veut peser dans le business de la production d’écran. LCD ? IPS ? OLED ? Pas du tout : Aledia mise sur une nouvelle technologie de pointe qui pourrait bientôt équiper nos smartphones et nos tablettes…

Quand vous achetez un téléphone, il y a de forte chance que l’écran vienne d’une usine Samsung ou LG, deux sociétés coréennes qui détiennent la grande majorité des parts de marché du secteur. Une société française aimerait bien changer la donne en proposant autre chose que des dalles avec des technologies IPS ou OLED. Créée en 2011 juste à côté de Grenoble, Aledia pense que le futur des écrans passe par la technologie micro-LED, encore très peu utilisée.

Une technologie d’avenir

Le micro-LED a plusieurs avantages : meilleure luminosité, affichage plus rapide et plage dynamique plus élevée (la différence visible entre le pixel le plus clair et le pixel le plus sombre). On parle aussi d’une méthode moins gourmande en énergie. La technologie micro-LED est tellement prometteuse qu’il pourrait s’agir d’une nouvelle norme pour les smartphones dans un futur pas si lointain. Reste encore quelques obstacles comme celui du coût. Car ce petit Poucet français va se retrouver en face d’usines gigantesques en Asie.

Une production en France

Car Aledia a bien prévu de localiser sa production en France. Un nouveau site en Isère de 50 000m² qui a coûté un demi-milliard d’euros. Le début de la production n’est pas pour tout de suite, mais Aledia vise un marché potentiel de 120 milliards de dollars puisqu’en plus des smartphones, on trouve des écrans sur tous les appareils de notre vie quotidienne : ordinateurs, tablettes, TV, casques VR, montres connectées, etc. Le point fort du projet réside dans ses nombreux brevets déposés, le sérieux des investisseurs et sa technologie spécifique « micro-LED 3D » permettant d’éclairer les pixels dans plusieurs directions. C’est aussi le grand retour sur notre sol des salles blanches, ces salles à atmosphère contrôlée et filtrée. Comme la France ne produit presque plus de semi-conducteurs, ces salles blanches avaient disparu du territoire depuis de nombreuses années.

Le pari est assez osé, mais nous ne pouvons que nous réjouir d’une production de cette nature sur le sol français. Dans un pays où on ne sait plus faire de Doliprane ou de masques en papier, ça fait plaisir…