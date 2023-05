Manchester City – Real Madrid : comment regarder le match en direct ?

C’est une demi-finale palpitante qui se joue ce soir entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Manchester City de Erling Haaland ! Pour voir la rencontre en HD, sans pubs et légalement, il suffit d’utiliser votre VPN !

Qui ira défier l’Inter de Milan en finale à Istanbul ? Pas facile de deviner qui prendra le dessus entre le Real Madrid et Manchester City. Il faut dire que les deux équipes font figure de favorites depuis la seconde partie du tournoi et que pendant le match aller, elles n’ont pu se départager avec un score nul 1-1. Même si on pourrait penser que les Citizens ont un avantage psychologique après avoir marqué à Santiago Barnabeu, cette année, la règle du but à l’extérieur à été abrogée. La qualification est donc relancée et le match de ce soir s’annonce explosif…

Les fans de foot ne vivent que pour des matchs comme ça alors si c’est votre cas, pourquoi ne pas parier un petit billet sur l’une ou l’autre équipe ? Mais si vous êtes ici, c’est bien pour savoir s’il est possible de voir le match gratuitement ? La réponse est « oui », et c’est même tout à fait légal. On vous explique…

Quelle chaîne pour le match de ce soir ?

Vous le savez, dans certains pays, les matchs sont diffusés gratuitement à la télé. C’est notamment le cas en Autriche avec ServusTV ou en Grèce avec MEGA. Pour voir le match il faudra donc vous connecter à ces chaînes en ligne sauf qu’avec votre IP française, vous serez bloqués à l’entrée. La solution ? Passer par un VPN, prendre une IP locale et sortir les bières du frigo !

Vous n’avez pas encore de VPN ?

Pour des matchs en haute qualité et sans ralentissements, il vaut mieux utiliser des serveurs rapides dédiés aux streaming. CyberGhost et NordVPN proposent tous les deux ce genre de service : choisissez votre pays de destination et cliquez sur le bouton de connexion. C’est tout !

CyberGhost coûte seulement 2,19 €/mois (avec 2 mois gratuits) tandis que NordVPN est proposé à 3,99 €/mois.

Bien sûr, ces deux VPN sont compatibles avec tous vos appareils domestiques (PC, TV, tablette, smartphone, etc.) et ils permettent tous les deux de chiffrer votre connexion pour une sécurité optimale avec la certitude de préserver votre anonymat sur Internet, de chiffrer votre trafic, de contourner la censure, de télécharger via BitTorrent ou de profiter de contenus inédits sur Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc.