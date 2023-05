Malware & Android : une année noire pour Google !

Chaque année, Google rend public un rapport sur ses activités de sécurité. Malwares, comptes frauduleux et développeurs d’applications dangereuses ont eu une année bien remplie sur Android, selon le document de 2022. Le système souffre du même mal que Windows dans les années 90. Le système n’est pas parfait, mais il est surtout la cible des brigands car il est très répandu…

1,43 million d’applications refusées sur le store

L’autre principale faille d’Android repose sur l’aspect très ouvert du système d’exploitation. Bien moins fermé qu’iOS, il permet à un grand nombre de développeurs de publier sur le Play Store leurs programmes. Mais Google veille au respect de ses politiques de confidentialité et de sécurité, au travers d’une modération relativement efficace ainsi que du programme de validation Play Protect. Ce sont ainsi plus de 1,43 million d’applications qui ont été refusées en 2022, menant au passage à un bannissement massif de comptes développeurs. 173 000 comptes ont ainsi été bloqués par les équipes de Google Play. Un sacré coup de balai !

2 milliards de dollars protégés selon Google

Qui dit malware et hacker dit vols de comptes et transferts frauduleux. Chaque semaine, on découvre de nombreux programmes pensés pour infester les comptes bancaires et cryptos de milliers d’utilisateurs. Google prétend donc avoir évité le prélèvement frauduleux de 2 milliards de dollars en supprimant des applications malveillantes du Store. Dans la même logique, ce sont plus de 500 000 applications qui ont été bloquées pour avoir demandé sans justification des accès sensibles aux appareils des utilisateurs.

Une année 2022 qui s’est donc révélée sportive sur le front de la sécurité pour Google ! Alors que la firme est souvent montrée du doigt pour son manque de transparence, nous ne pouvons que saluer le partage de ce rapport de sécurité annuel.