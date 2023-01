Les avantages des forfaits téléphoniques sans engagement

Les Français étaient autrefois très attachés aux contrats lorsqu’il s’agissait de prendre un forfait téléphonique. Un contrat rassure, mais promet aussi des avantages ou la possibilité d’obtenir un smartphone récent sans avoir à débourser un SMIC. Mais ces forfaits avec engagement ne sont pas vraiment avantageux pour les particuliers et les clients s’en sont rendu compte…

Si les forfaits sans engagement sont passés en 10 ans de 10 % à 77 % en termes de part de marché, c’est qu’il y a forcément une raison. L’électrochoc a commencé avec l’arrivée de Free sur ce secteur. Bien sûr , les autres fournisseurs ont dû se mettre au diapason avec leurs propres « sous-marques » : RED pour SFR, Sosh pour Orange et B&You pour Bouygues. Puis les MVNO sont apparus : ces opérateurs de réseau mobile virtuels ne disposent pas d’antennes, mais ils achètent en grandes quantités des minutes et des gigaoctets de données aux autres opérateurs pour les revendre moins chers. Vous pouvez en savoir plus ici concernant Bleutel par exemple.

Liberté, j’écris ton nom…

Mais pourquoi choisir un forfait sans engagement ? La liberté pardi ! Si votre réseau passe mal à votre domicile ou à votre lieu de travail, il suffit de résilier ! C’est en plus très facile maintenant : il suffit de composer le 3179 sur votre smartphone pour recevoir votre numéro RIO par SMS. En communiquant ce numéro à votre nouvel opérateur, c’est ce dernier qui se chargera de récupérer votre numéro et de résilier

votre contrat actuel. Si vous êtes encore engagé, la loi Chatel vous permettra peut-être d’échapper aux sommes dues si vous avez déjà 12 mois de contrat révolus. Plus fort, sur la prochaine loi de 2023, ce délai sera encore revu à la baisse pour les offres groupées (forfait + smartphone) et vous pourrez « résilier en 3 clics ». Une belle avancée pour les consommateurs qui se sentent parfois « bloqués ».

Le meilleur prix !

Mais la liberté a aussi un autre avantage : profiter du meilleur prix ! Si vous pensez que la fidélité paye, détrompez-vous ! Une fois que vous êtes engagé ou que vous renouvelez votre engagement (attention au démarchage téléphonique !), l’opérateur vous considère comme « acquis ». Vous ne profiterez d’aucune promotion ou remise. Avec un forfait sans engagement, vous pouvez changer pour plus de Go ou une addition moins salée très facilement !

Les quelques inconvénients de la liberté…

Les inconvénients ? Il y en a peu. Si vous n’avez pas la trésorerie nécessaire pour acheter un appareil, les formules avec engagement permettent de faire couler le prix d’un smartphone dans votre forfait. Mais avec le marché de l’occasion, le reconditionné ou même la « récupération » (tata qui donne son smartphone lorsqu’elle s’achète le nouvel iPhone), il y a quand même de quoi faire pour s’équiper à moindres frais, surtout avec les très bons appareils d’entrée de gamme que l’on peut trouver maintenant. Les MVNO ou les marques spécialisées dans les forfaits sans engagement ne proposent pas de boutique. Il faudra donc tout faire en ligne : l’inscription, mais aussi les dépannages…