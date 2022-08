Le top des applications pour nettoyer et booster votre téléphone Android

CCleaner : le nettoyeur de cache

CCleaner est notre application favorite ! Elle a déjà été téléchargée plus de 100 millions de fois sur le catalogue Play Store. C’est aussi l’une des extensions les mieux notées de sa catégorie avec une note de 4,7/5. Il faut dire qu’elle a tout pour réussir : intuitive et aussi très performante. L’outil se charge de nettoyer et optimiser la mémoire vive de votre téléphone. CCleaner permet de supprimer tous les fichiers indésirables, de naviguer sur le Web en toute sécurité ou encore récupérer de l’espace sur votre smartphone.

Cleaner : le must !

Cleaner est l’une des meilleures applications de performance disponibles sur Android. Elle a déjà été téléchargée plus de 10 millions de fois avec une note exceptionnelle de 4,9/5 (en téléchargement ici). Elle optimise non seulement la mémoire vive (RAM) de votre appareil, mais elle offre également des fonctionnalités pratiques comme un système de nettoyage de la mémoire et une suppression des fichiers inutiles, plein d’arrière-plans pour personnaliser son téléphone, un système de refroidissement etc.

Avast Cleanup

Toujours dans le même esprit, Avast Cleanup reste une extension incontournable pour booster les performances de votre téléphone. Le module se charge de nettoyer le cache et de supprimer tous les fichiers inutiles au bon fonctionnement de votre appareil.

Son seul gros bémol : il faut payer si vous voulez obtenir un bon niveau de protection, mais bon on a rien sans rien !

L’appli ressemble comme deux gouttes d’eau à CCleaner, mais elle propose en prime une vue d’ensemble des médias, ainsi qu’un système de nettoyage automatique.