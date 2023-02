Le réseau mobile 6G arrive… quand, où, comment ?

Le gouvernement de Yoon Seok-youl, président sud-coréen, l’a annoncé en début de semaine. Son pays va investir plusieurs centaines de millions de dollars dans les 5 prochaines années pour développer le réseau 6G. D’après le ministre des Sciences et des Technologies de l’information, le pays souhaite propulser cette technologie d’ici à 2028.

On le sait, la Corée du Sud est un acteur à la pointe de la technologie. Juste après la Chine, le pays est par exemple détenteur de plus d’un quart des brevets technologiques liés à la 5G. Alors, pour espérer rester en tête de peloton, le Pays du matin frais s’apprête à lancer un projet à 482 millions de dollars, impliquant tous les acteurs nationaux, publics comme privés.

South Korea will be 1st country to launch 6G services by 2028.

