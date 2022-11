Le peuple a parlé : le méchant Donald Trump est de retour sur Twitter !

Vous vous souvenez tous de janvier 2021, de l’assaut du Capitole et des déclarations incendiaires de Donald Trump quant à une supposée fraude électorale. Suite à ce ramdam, Twitter avait suspendu le compte du 45e président des États-Unis pour « risque d’incitation à la violence ». De quoi je me mêle, sérieusement ? Bref, Trump s’est retrouvé banni pour être un mauvais perdant, mais presque 2 ans après cet épisode et le rachat de Twitter par Elon Musk, « Orange Man » est de retour. Il a perdu tous ses abonnés (88 millions quand même), mais tous ses tweets sont revenus. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il a regagné plus de 25 millions de followers.

#HesBack

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Le retour des bannis

Pourquoi un tel retour ? Musk a simplement fait un sondage sur son compte perso pour savoir s’il fallait réintégrer Trump. Le procédé est un peu léger, car cela suppose que tout le monde comprend l’anglais et suit Musk pour voter, mais au final 15 millions de personnes ont répondu à ce sondage et la réintégration de Trump l’a emporté à 51,8 %. Il s’agit encore une fois d’un coup de com’ de la part de Musk puisque d’autres personnalités bannies de l’oiseau bleu ont fait leur retour quelques jours avant. C’est notamment le cas de Jordan Peterson, un psychologue canadien qui met les gauchistes en sueur, car il a pour sale habitude de dire la vérité (en 2022… Un comble !)

Il ne reviendra pas… Tout de suite

Alors qu’il peine à faire décoller son Truth Social, Trump a déclaré ne pas voir de raison à son retour même s’il a appelé ses ouailles à voter sur le sondage de Musk.

Le retour de Trump va sans doute participer à accélérer l’exode des « flocons de neige spéciaux » en quête d’un « safe space » sur Internet. Pas facile pour eux, car apparemment Mastodon n’est pas si facile à maîtriser…

Déjà certains s’en plaignent… Sur Twitter.