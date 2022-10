Le match des smartphones de l’automne : Pixel 7 vs iPhone 14 ! Fight !

Pour comparer ces deux modèles, nous avons pris le parti de sélectionner 4 critères : les performances annoncées, la qualité photo, l’autonomie et le prix proposé. À vos marques, prêts ? Partez !

Performances : Tensor G2 vs A15 Bionic

Du côté de Google, on a énormément communiqué sur la nouvelle version du processeur. Gravé en 4 nm, le Tensor G2 propose des performances puissantes, optimisées pour la photo et l’IA. Il dispose de deux cœurs de processeur Cortex-X1 cadencé à 2,85 GHz, de quatre Cortex-A78 cadencés à 2,35 GHz et de deux Cortex-A55 à 1,8 GHz.

Le Pixel 7 vient avec 8 Go de RAM ainsi qu’un stockage maximum de 256 Go.

Google Pixel 7 and 7 Pro review: Getting more from Tensor G2 pic.twitter.com/UKJJmwRftH — Engadget (@engadget) October 12, 2022

Chez Apple, on a fait le choix de réutiliser le SoC de l’iPhone 13, la A15 Bionic gravée en 5 nm (6 cœurs dans les deux plus véloces tournent à 3,2 GHz) ; un recyclage intéressant, mais qui permet au modèle de se tenir juste à niveau. Le modèle embarque 6 Go de RAM et dépasse son concurrent avec un stockage maximum de 512 Go.

Avantage donc à Apple qui propose un stockage maximum supérieur ; cependant, Google innove avec son Tensor G2, proposant plus de puissance face à un SoC moins « frais ».

Photo : bataille de capteurs

L’iPhone 14 propose un double capteur photo, un grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels également. À l’avant, la caméra frontale est encore de 12 mégapixels.

Le Pixel 7 propose un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels. Un peu inférieure à celle de son concurrent, la caméra à selfies est ici de 10,8 mégapixels.

Les deux appareils se retrouvent donc avec des modules photo équivalents, proposant tous les deux aussi des modes cinématiques pour une vidéo pouvant filmer en Full HD 1080p mais aussi en 4K. Difficile de les départager sur la photo, même si certains essayent quand même…

🌙 iPhone 14 Pro vs Pixel 7 Pro 🌙 La photographie de nuit est et restera le point fort des smartphones proposés par Google ! • Photo 1 : iPhone 14 Pro – 12mp 24mm f1.8

• Photo 2 : Pixel 7 Pro – 12mp 24mm f1.9#pixel7 #pixel7pro #iphone14pro #apple #strasbourg #photographie pic.twitter.com/PjxrG7Ilf1 — TonyTech (@TonyTech67) October 16, 2022

Autonomie : qui tiendra le plus longtemps ?

On s’habitue à cette bataille des chiffres à chaque sortie de modèle : la durée de l’autonomie de charge. Du côté de Google, on annonce “plus de 24 heures d’autonomie […] 72 heures en ultra économiseur de batterie”.

Apple avance de son côté 20 heures d’autonomie en usage normal et jusqu’à 80 heures en usage lecture audio uniquement.

Les deux modèles ont fait l’impasse sur une recharge rapide (en comparaison avec les critères du marché).

Sur ce domaine encore, les deux modèles font jeu égal.

Prix : deux salles deux ambiances

En matière de prix, les deux modèles ne font plus jeu égal. Apple nous y a habitués, ses modèles sont (très) chers. L’iPhone 14 a un prix d’entrée à 1 019 €, pouvant monter jusqu’à 1 409 € si vous faites le choix d’un modèle 512 Go. Pour rappel, nous ne parlons pas ici des modèles Pro, qui seront logiquement plus chers.

Google quant à lui, propose son modèle 128 Go à 649 € et sa version 256 Go à 749 €. Des prix déjà plus raisonnables, rendant ce modèle relativement accessible.

Notre conclusion

Les deux modèles, iPhone 14 et Google Pixel 7, font jeu égal dans de nombreux domaines. Puissants, modernes et remplis de technologies, il est difficile de les départager.

Le Pixel 7 gagne cependant avec un critère essentiel : le prix. Sur la version 128 Go, son tarif est 57% moins élevé que son concurrent. Un argument de taille, pour une qualité quasiment égale. Bien sûr, nous avons occulté la partie logicielle dans ce petit comparatif. Il faut dire qu’il s’agit aussi d’une différence de philosophie entre un Android ouvert et un iOS intuitif, mais fermé.

