Le grand méchant Trump de retour sur Facebook : on a hâte !

Il est orange, il est méchant, il attrape les filles de manière plutôt directe et il va bientôt revenir sur Facebook et Instagram. Qui ? Donald Trump, bien sûr ! Le 45e président des États-Unis qui avait été jeté dehors par Meta il y a deux ans va pouvoir revenir balancer ses punchlines sur les Internets.

Donné perdant aux élections présidentielles américaines de 2020, Trump l’avait eue mauvaise et en avait profité pour haranguer ses électeurs et les inciter à monter au Capitole pour protester. Mauvais perdant le Trump ? Oui, sans doute. Mais avec l’invasion du siège du congrès, l’occasion était trop belle pour Meta qui a décidé de suspendre le compte du président. Rien que ça. Certes il y a eu 5 morts, mais jamais les institutions n’ont été menacées. Il ne s’agissait ni de terrorisme, ni d’un coup d’État. Trump a d’ailleurs été acquitté des accusations d’ « incitation à l’insurrection contre le gouvernement des États-Unis ».

Orange man is back !

Mais les sages de Meta avaient quand même décidé de punir Donnie pour 2 ans. Parce que la justice, ils s’en foutent. Le terme étant arrivé à échéance, Donald Trump va bientôt pouvoir reprendre la parole sur Facebook et Instagram, car son avocat s’est chargé de rappeler à Meta sa promesse.

Faut-il s’en réjouir ? Oui, bien sûr.

Premièrement, car Donald Trump est très amusant. Il raconte quand même de sacrées salades et c’est toujours un plaisir de voir ce bonhomme de 76 ans sans filtre raconter qu’Obama est le fondateur de Daech. Son mur à la frontière mexicaine, l’interdiction des musulmans sur le sol américain, la haute opinion qu’il a de lui-même, etc. C’est un festival et ça nous manque un peu.

En second lieu, son retour est une victoire pour la liberté d’expression. Nous ne sommes pas d’accord avec les censeurs qui veulent laisser Orange Man sur la touche. Certes Meta est une société privée, mais la loi autorise la liberté de parole. Les limites sont claires : pas d’appel à la violence, pas de diffamation et pas de menace. Malgré cela, ça commence déjà à pleurnicher au Wokistan…

Colbert compares reinstating Trump's Facebook account to giving Jack the Ripper 'the knife back' https://t.co/3p9LXqI8hI — Fox News (@FoxNews) January 27, 2023

La liberté d’expression à deux vitesses…

Laissez donc Donnie raconter ses conneries, parce qu’il arrive parfois qu’il dise un truc sensé. C’est aussi un peu normal de laisser s’exprimer un candidat potentiel aux élections de 2024. Mais ne crions pas victoire trop vite, Meta a prévu de suspendre Trump entre 1 mois et 2 ans (encore ?) s’il se remet à courir à côté de son couloir.

En novembre dernier la suspension de Trump avait été annulée par Twitter avec l’arrivée de Elon Musk aux manettes. « The Donald » avait boudé la plate-forme qui était pourtant sa préférée. Il faut dire qu’entre temps, il a lancé Truth Social, un Twitter-like sans censure. Pas encore disponible en France, Google a dernièrement ouvert ses portes à l’appli sur son Play Store.

2023 serait-elle l’année du retour de Donnie la Malice ?