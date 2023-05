L’apprentissage automatique : un atout pour les spécialistes du marketing mobile

L’apprentissage automatique ou machine learning (ML) est une branche de l’intelligence artificielle qui prend de plus en plus d’importance au sein du développement des applications mobiles.

En effet, comme le montre Etudes et Analyses, l’utilisation de l’IA dans les sociétés a connu un rebond de 200% entre 2019 et 2022. Par ailleurs, en 2023, 90% des chefs d’entreprise envisagent sa mise en place dans un futur proche.

Le ML est devenu indispensable pour les spécialistes du marketing mobile qui souhaitent offrir à leurs utilisateurs une expérience complète. Ces derniers font par ailleurs recours à de nombreux autres outils pour le développement d’applications mobiles.

Les outils incontournables pour le marketing mobile

La croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs d’applications mobiles oblige les acteurs du secteur à mieux penser leur politique de marketing mobile. Cette branche d’activité offre des outils de commercialisation efficaces et facilement accessibles. Voici ceux qu’on peut citer entre autres.

L’envoi de SMS à partir d’un PC

L’efficacité du SMS dans le marketing mobile réside dans son délai de lecture, car selon des études, 90% des SMS sont ouverts dans les 4 minutes suivant leur envoi. Pour des campagnes plus efficaces, il est aujourd’hui possible d’envoyer des SMS via API (interface de programmation d’application) et ce depuis un PC. De nombreux chefs d’entreprises l’utilisent pour : l’envoi des SMS d’alerte, des SMS marketing, des rappels pour des paiements, et bien plus encore.

La création d’un code QR

Également très plébiscité par les spécialistes du marketing mobile, le code QR apporte des informations supplémentaires aux utilisateurs d’un service. Vous pouvez par exemple créer un QR code afin de promouvoir une application mobile auprès des utilisateurs d’un service existant.

L’utilisation du boitier iBeacon

C’est un boîtier qui sert à véhiculer des messages promotionnels, en les transmettant à une application sous forme de notifications push. Basé sur la technologie BLE, le iBeacon fonctionne comme un émetteur d’informations, permettant à l’application d’offrir des services contextualisés. Cet outil est très prisé par les opérateurs du commerce de proximité qui peuvent alors informer facilement leurs clients des nouvelles offres.

Le ML améliore l’acquisition d’utilisateurs

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, les acteurs du marketing mobile ont développé de multiples solutions afin d’anticiper les comportements des utilisateurs. Après les SMS, le QR code, ou encore le iBeacon, le ML vient offrir une expérience plus optimale à l’utilisateur final, à travers son algorithme basé sur un modèle d’apprentissage continu.

Grâce à cette technologie offrant plus de précision, il devient plus simple d’identifier les comportements des utilisateurs et de prédire leurs faits et gestes.

Les avantages du ML pour le marketing mobile

L’intégration de cette technologie à une application améliore plusieurs aspects de sa gestion. Nous allons voir lesquels.

Anticipation des comportements

L’IA est au service des développeurs de jeux et applications mobiles à plusieurs niveaux. Grâce à cette technologie, ils suivent avec plus de précision les choix et les préférences de chaque utilisateur. Ils peuvent ainsi constituer une base incluant des données comme : l’âge, le sexe, la position géographique, la fréquence de connexion à l’application, le type de recherche effectuée, etc.

Une meilleure sélection des publicités

Les campagnes publicitaires n’ont de poids que si elles atteignent la cible. Avec le ML, les spécialistes déterminent les types de publicités adaptées à chacune des audiences. Cela aide à rentabiliser les campagnes et à mieux fixer le budget qu’il faut y allouer.

Statista révèle dans l’un de ses rapport qu’en 2023 les entreprises françaises vont investir dans l’IA. Nous parlons de plus de 1,3 milliards d’euros. En effet, si le machine learning est très prisé par les acteurs du marketing mobile, il s’applique par ailleurs à divers domaines d’activités. Dans le commerce, le tourisme ou encore la finance, il sert à détecter des fraudes. C’est également un excellent outil d’aide à la décision pour des entreprises qui opèrent dans les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’économie et bien plus encore.