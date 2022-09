La luminosité d’écran votre Pixel 6 débloque ? Voici comment la corriger !

Pixel 6, 6 Pro ou 6a : tous partagent le même problème avec Android 12 ou Android 13. La luminosité adaptative est souvent aux fraises. On se retrouve parfois avec un écran très lumineux dans l’obscurité ou très sombre en plein soleil. Heureusement, il est possible de corriger le tir…

La luminosité adaptative des Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a est défaillante. Ce défaut fait partie des quelques petits soucis que connaissent les appareils de chez Google. Cette luminosité adaptative est parfois très lente à calculer les changements de lumière ambiante et elle les ignore parfois complètement. On se retrouve alors avec un écran trop sombre en plein soleil ou l’exact opposé lorsqu’on est dans l’obscurité. Les différentes mises à jour du système n’y changent rien.

Le problème est tel que de nombreux utilisateurs préfèrent passer en mode manuel et ajuster le curseur de luminosité en passant par le panneau déroulant en haut de l’interface (celui des notifications). Il est heureusement possible de remédier à ce problème en réinitialisant l’application qui s’occupe de « l’apprentissage » des capteurs optiques qui gère la luminosité…

Comment corriger le problème de luminosité des Pixel 6 ?

1/ Device Health Services

Rendez-vous dans les Paramètres de votre Pixel 6, 6 Pro ou 6a puis allez dans Applications et Afficher les XXX applications. Faites défiler l’écran jusqu’à ce que vous trouviez Device Health Services et sélectionnez-là.

2/ Réinitialisation…

Une fois dans la page d’informations, choisissez Espace de stockage et cache puis Gérer l’espace. Appuyez sur Réinit. adaptation de la luminosité en haut de l’écran. Confirmez pour que les paramètres par défaut de la luminosité adaptative soient rétablis.

3/ Réparé !

Une fois que vous aurez suivi ces étapes, vous remarquerez une légère baisse de luminosité sur l’écran de votre Google Pixel. Cela signifie que tout ce que l’IA de la luminosité adaptative a été réinitialisée et que le processus d’apprentissage va recommencer. Voilà, votre luminosité adaptative est réparée !