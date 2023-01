Hook : Ce nouveau virus Android prend le contrôle de votre téléphone

Hook est le nouveau malware dans la place. Une fois installé via un APK pourri, il va prendre possession de votre appareil et cibler des applications bancaires. Le but est de vous dévaliser et Hook en a largement les moyens…

Hook est une évolution de Ermac avec une couche de contrôle à distance lui permettant de plus facilement attaquer vos applications bancaires et financières. Comme Cerberus ou Octo, il va en effet tenter de contourner les mesures de sécurité de ces applications sensibles. Comment ? Hook sait tout faire. Il va imiter un balayage, prendre des captures d’écran, simuler une pression, déverrouiller l’appareil (car il aura appris comment vous faites), intercepter un SMS de double authentification, fouiller dans vos fichiers, récupérer les clés privées des wallets de cryptomonnaies, vous géolocaliser, enregistrer vos frappes, etc.

Bref c’est une belle saleté.

Heureusement elle ne se trouve pas sur le Play Store, mais vous pouvez vous faire contaminer en téléchargeant un APK de Google Chrome. Quand on vous dit qu’il ne vaut rien ce navigateur…

New 'Hook' Android malware lets hackers remotely control your phone – @billtoulashttps://t.co/FOrWUKRe3x — BleepingComputer (@BleepinComputer) January 19, 2023

Une licence de brigand pour 7000 $

Vous voulez devenir riche en volant votre prochain avec Hook ? Il vous en coûtera 7000 $ …Par mois. On n’a rien sans rien. Notez quand même qu’on est en face de la Roll’s Royce du malware Android puisqu’il fait tout ce que les autres font, mais plus facilement avec un contrôle à distance total. C’est aussi la dernière création du Docteur Moriarty du « game » : DukeEugene. Notez que l’appli vise principalement les applications des banques américaines, espagnoles, australiennes, polonaises, canadiennes, turques, italiennes, anglaises, portugaises et françaises.

N’installez pas n’importe quoi sur votre appareil.