Hololens, la révolution de la réalité mixte à l’assaut du quotidien

Considérées comme un bond en avant énorme, les Hololens sont des lunettes à réalité mixte, mêlant la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Elles semblent destinées à un avenir prometteur. D’ailleurs, quand on compare les Hololens de Microsoft et les Google Glasses, il est indéniable qu’elles sont déjà une réussite. Mais en quoi peuvent-elles nous être utiles ?

La dématérialisation de presque toute une vie en un outil

Pour faire simple, les Hololens sont une combinaison du téléphone de l’ordinateur et d’un casque de réalité virtuelle. Tous ces objets réunis en un seul. Il s’agit avant tout d’un outil pratique qui facilite de nombreuses actions du quotidien grâce à cette dématérialisation. Complètement futuriste et complètement dingue !

Présentées en 2016 puis introduit sur le marché l’année suivante, les Hololens sont donc des lunettes de réalité mixte. En mettant des lunettes Hololens, vous verrez le réel, auquel viendront s’ajouter des éléments virtuels. Le produit de Microsoft offre la possibilité d’interagir avec ces éléments et les manipuler. On peut par exemple disposer des applications ou des écrans où on le souhaite dans l’espace. Si vous souhaitez gérer vos mails des WC, vous pouvez placer une boîte mail dans les toilettes. Quand vous rentrerez dans les WC avec vos lunettes Hololens, vous retrouverez votre application et pourrez l’utiliser. Idem pour les films. Si vous avez tendance à les regarder dans votre lit, les Hololens vous permettent de mettre un (voire plusieurs) écran(s) n’importe où dans votre chambre.

Un outil professionnel avant tout

Les Hololens ont plusieurs avantages majeurs. Tout d’abord, leur autonomie est complète donc pas besoin d’ordinateurs ou de téléphones auxquels se connecter. Ensuite, leur prise en main est très instinctive. Elles ont aussi pour atout de pouvoir se connecter entre elles, idéal pour les travaux collaboratifs. Cette dernière option fait des Hololens un outil essentiellement destiné aux professionnels. Des secteurs manuels comme la santé, la fabrication ou l’architecture font partie des bénéficiaires de ce tout nouvel outil.

Début avril, Microsoft a annoncé la signature d’un contrat avec l’armée américaine concernant 120 000 casques Hololens. Sur dix ans, ce contrat pourrait représenter une somme avoisinant un les 22 milliards de dollars. Un contrat qui prouve bien la puissance et l’enjeu majeur autour de ces lunettes. A ce jour, Microsoft fournit uniquement des entreprises et pas des particuliers. Fin mai, Alex Kipman, leader du développement des Hololens chez Microsoft, a déclaré que Microsoft travaillait actuellement à l’élaboration de lunettes Hololens 3. Ces dernières viseront le grand public.

Quant au monde du gaming, les Hololens risquent aussi de le bouleverser. Si ce n’est pas la priorité de Microsoft aujourd’hui, il est quasiment certains que dans les années à venir, les Hololens travailleront de telle sorte à ce qu’il soit possible de jouer à tout type de jeu vidéo avec des Hololens. Quelques petits jeux ont déjà été mis sur pied mais rien de fou. Il faudra patienter jusqu’à l’explosion du produit au près du grand public. Imaginez un FIFA ou un Mario en réalité mixte… Cela paraît suffisant pour donner une soudaine envie d’accélérer le temps.

Les Hololens sont porteuses d’un espoir nouveau. Si cet outil ne permettra pas de faire des choses novatrices, il centralise quasiment la totalité des actions que nous pouvons aujourd’hui réaliser avec notre smartphone ou notre ordinateur. Seulement, leur taille est aujourd’hui trop importante pour en faire un outil fiable et pratique du quotidien. Les Hololens manquent encore de puissance et tout le défi de Microsoft, pour les années à venir, sera de diminuer drastiquement la taille des lunettes tout en augmentant leur puissance. Par ailleurs, l’angle de vision des Hololens est encore restreint. Les Hololens n’offrent pas de vision périphérique ce qui constitue un point faible évident. En résumé, si les Hololens sont la porte ouverte à un quotidien nouveau, il reste encore de nombreux progrès à effectuer. Affaire à suivre…

